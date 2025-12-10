Un violento episodio de inseguridad quedó registrado este martes en una panadería de Mar del Plata, donde un ladrón amenazó a la empleada, apuntó a los clientes y llegó a encañonar a un nene que pasaba por la vereda.

El asalto ocurrió en la esquina de Tres Arroyos y San Lorenzo, en el barrio Regional. Toda la secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad del local y fue difundida por el portal 0223.

#MardelPlata "Te doy un tiro, dame la plata": le apuntó a los clientes y a la panadera en un impactante robo.



Más información en https://t.co/hOUrZ37GQO pic.twitter.com/lPxVDLpTyr — 0223 (@0223comar) December 10, 2025

En las imágenes se ve el momento en que el delincuente ingresa abruptamente, saca un arma y, con evidente nerviosismo, empieza a exigir dinero. “Dame la plata o te doy un tiro”, grita mientras revolea el arma hacia todos lados. Primero apunta a una clienta que ni siquiera lo estaba mirando y luego dirige el arma hacia un nene que venía caminando desde la escuela. Su mamá, al ver el peligro, lo toma de la ropa y lo aparta de inmediato.

En medio del caos, la clienta aprovecha un descuido del ladrón y logra escapar. El asaltante, fuera de sí, apunta directamente a la empleada, fuerza la caja registradora y se lleva el dinero en efectivo. Tras la violenta secuencia, el hombre huyó en moto y aún no fue localizado.

“Esto es reiterativo. Estoy cansada de esto y de que nadie nos proteja”, expresó Lourdes, encargada de la panadería. Según contó al medio local, los hechos de inseguridad en la zona “son constantes” y los vecinos viven a merced de “chorros descontrolados”.

