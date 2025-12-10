Dramático robo en Mar del Plata: un ladrón apuntó con un arma a un nene dentro de una panadería
El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. El delincuente amenazó a la empleada, apuntó a clientes y a un chico que volvía del colegio. "Estamos cansados de que nadie nos proteja", denunció la encargada.
Un violento episodio de inseguridad quedó registrado este martes en una panadería de Mar del Plata, donde un ladrón amenazó a la empleada, apuntó a los clientes y llegó a encañonar a un nene que pasaba por la vereda.
El asalto ocurrió en la esquina de Tres Arroyos y San Lorenzo, en el barrio Regional. Toda la secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad del local y fue difundida por el portal 0223.
En las imágenes se ve el momento en que el delincuente ingresa abruptamente, saca un arma y, con evidente nerviosismo, empieza a exigir dinero. “Dame la plata o te doy un tiro”, grita mientras revolea el arma hacia todos lados. Primero apunta a una clienta que ni siquiera lo estaba mirando y luego dirige el arma hacia un nene que venía caminando desde la escuela. Su mamá, al ver el peligro, lo toma de la ropa y lo aparta de inmediato.
En medio del caos, la clienta aprovecha un descuido del ladrón y logra escapar. El asaltante, fuera de sí, apunta directamente a la empleada, fuerza la caja registradora y se lleva el dinero en efectivo. Tras la violenta secuencia, el hombre huyó en moto y aún no fue localizado.
“Esto es reiterativo. Estoy cansada de esto y de que nadie nos proteja”, expresó Lourdes, encargada de la panadería. Según contó al medio local, los hechos de inseguridad en la zona “son constantes” y los vecinos viven a merced de “chorros descontrolados”.
