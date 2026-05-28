Duelo costero y de amigos en Roland Garros: Por la 2ᵃ ronda, duelo entre el marplatense Comesaña y el geselino Darderi
Se conocen desde su infancia cuando se enfrentaron en competencias regionales. Más allá del deporte, también existe una amistad. Ahora en Roland Garros, uno de los Grand Slam más famosos del planeta, les tocó ser rivales.
Nacieron a pocos kilómetros de distancia: Francisco Comesaña en Mar del Plata, en octubre de 2000, y Luciano Darderi en Villa Gesell, en febrero de 2002. Hoy el geselino compite bajo la bandera italiana mientras que el “Tiburón” lo hace con la argentina.
En el marco del torneo Roland Garros, Darderi (17° del mundo), le ganó en la instancia inicial al austríaco Sebastian Ofner por 7-6, 6-2 y 6-3. Mientras que el marplatense venció ante el estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6 y 7-6.
Pero en esta segunda ronda se enfrentan viejos conocidos. Cuando eran proyectos de tenistas, se enfrentaron en torneos regionales y forjaron una amistad que perdura en el tiempo. Si bien Darderi se instaló en Italia, la distancia no separó esa amistad.
En noviembre del año pasado, volvieron a aquel escenario donde jugaron de chicos cuando protagonizaron en noviembre una exhibición en el Club Náutico de Mar del Plata.
En declaraciones a Ten, el canal de streaming del Club Náutico en YouTube, donde participó La Capital, ambos recordaron cómo es el vínculo que los une. A la hora de reconocer las virtudes de cada uno, Darderi resaltó: “Come es muy rápido y para la altura que tiene, es un gran sacador. Esas son sus dos grandes virtudes. Y siempre que está abajo, sigue luchando. Esa actitud es muy importante en el tenis. No entregar el partido”.
A su turno, Comesaña manifestó su admiración por su potencia. "Me gusta verlo jugar. Tiene un saque y una derecha muy fuertes. Pelea todos los partidos, se planta ante cualquier rival. Y es un poco terco, algo muy importante en este deporte, además de ser una gran persona”, describió.
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