Nacieron a pocos kilómetros de distancia: Francisco Comesaña en Mar del Plata, en octubre de 2000, y Luciano Darderi en Villa Gesell, en febrero de 2002. Hoy el geselino compite bajo la bandera italiana mientras que el “Tiburón” lo hace con la argentina.

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En el marco del torneo Roland Garros, Darderi (17° del mundo), le ganó en la instancia inicial al austríaco Sebastian Ofner por 7-6, 6-2 y 6-3. Mientras que el marplatense venció ante el estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6 y 7-6.

Pero en esta segunda ronda se enfrentan viejos conocidos. Cuando eran proyectos de tenistas, se enfrentaron en torneos regionales y forjaron una amistad que perdura en el tiempo. Si bien Darderi se instaló en Italia, la distancia no separó esa amistad.

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En noviembre del año pasado, volvieron a aquel escenario donde jugaron de chicos cuando protagonizaron en noviembre una exhibición en el Club Náutico de Mar del Plata.

En declaraciones a Ten, el canal de streaming del Club Náutico en YouTube, donde participó La Capital, ambos recordaron cómo es el vínculo que los une. A la hora de reconocer las virtudes de cada uno, Darderi resaltó: “Come es muy rápido y para la altura que tiene, es un gran sacador. Esas son sus dos grandes virtudes. Y siempre que está abajo, sigue luchando. Esa actitud es muy importante en el tenis. No entregar el partido”.

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A su turno, Comesaña manifestó su admiración por su potencia. "Me gusta verlo jugar. Tiene un saque y una derecha muy fuertes. Pelea todos los partidos, se planta ante cualquier rival. Y es un poco terco, algo muy importante en este deporte, además de ser una gran persona”, describió.

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