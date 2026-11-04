Juan Carlos Gastón, una figura central en la historia política de Chascomús, falleció este martes 3 de noviembre a los 89 años. El exmandatario fue el encargado de conducir el municipio durante los primeros años tras la recuperación de la democracia en Argentina.

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Estuvo al frente del Ejecutivo Municipal entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de diciembre de 1987, un momento trascendental, junto a Raúl Alfonsín quien asumió la presidencia, cuando la vida democrática comenzaba a reconstruirse en la Argentina y las instituciones recuperaban plenamente su funcionamiento.

“A lo largo de su trayectoria política y pública, sostuvo profundas convicciones democráticas y republicanas, haciendo de la defensa irrestricta de la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia social, la ética en el ejercicio de la función pública y el respeto por las instituciones, los pilares de su pensamiento y de su compromiso con la comunidad”, se indicó desde la comuna. “Su partida genera tristeza y numerosas muestras de reconocimiento en distintos sectores de la comunidad, que destacan su trayectoria, su compromiso y su aporte a la vida política, social e institucional de nuestra ciudad”, se añadió.

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En este marco, el Ejecutivo Municipal que actualmente encabeza su hijo Javier "Chapa" Gastón, dispuso, mediante decreto, tres días de duelo en el Partido de Chascomús, los días 3, 4 y 5 de noviembre, como expresión de respeto y reconocimiento a su memoria.

Este miércoles 4, a las 9 horas, sus restos serán trasladados al cementerio. No habrá apertura de la sala velatoria y, previamente, el cortejo pasará por la Municipalidad de Chascomús, como homenaje y reconocimiento de esta institución que tuvo el honor de conducir en los primeros años de la recuperación democrática.

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El sentido mensaje del intendente Chapa Gastón

“Con muchísimo dolor y una tristeza inmensa, les cuento que se fue papá”.

“Fue nuestro papá, el mío y el de mis hermanos, pero también fue un hombre que dedicó una parte importante de su vida a Chascomús. Fue el intendente del retorno a la democracia, durante la presidencia del querido Raúl Alfonsín, en aquellos años en los que nuestro país volvía a recuperar la libertad, las instituciones y la esperanza. Tuvo el honor y la enorme responsabilidad de ser parte de ese momento histórico, con el compromiso y las convicciones que lo acompañaron a lo largo de toda su vida”.

“Hoy lo despedimos nosotros, su familia, con el dolor inmenso de su ausencia. Pero también lo despide una ciudad que fue parte de su vida, de sus sueños y de su compromiso. Una ciudad a la que quiso profundamente y a la que le dedicó tanto”.

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“Nos queda su amor, sus enseñanzas, su ejemplo y tantos recuerdos que vamos a llevar con nosotros para siempre. Nos queda también el orgullo de su historia, de sus convicciones y de la huella que dejó en Chascomús”.

Gracias, papá, por tanto. Por enseñarnos con tu vida, por tu amor y por todo lo que nos diste. Por mostrarnos que hay cosas que vale la pena defender siempre”.

“Hace 59 años me diste la bienvenida a este mundo. Hoy, en mi cumpleaños, me toca despedirte. Qué difícil es poner en palabras este momento. Gracias por acompañarnos siempre, por estar, por tu amor y por ser el abuelo de los chicos. Qué privilegio haber compartido la vida con vos”.

“Te vamos a extrañar cada día de nuestras vidas”.

“Descansá en paz, viejo querido. Te amamos”.