La ciudad de Bragado, en el interior de la provincia de Buenos Aires, despide al reconocido comunicador Marcelo “Cotto” Robledo, quien falleció este sábado a los 64 años. El locutor y animador fue hallado sin vida en su domicilio de la calle Hermanos Islas al 1100.

De acuerdo al parte policial, familiares y allegados alertaron al 911 tras no lograr contactarlo. En el lugar, el personal policial confirmó que se trató de una muerte natural. Robledo padecía diabetes desde hacía tiempo y en los últimos días había manifestado dolores en el pecho, según informó el medio local Bragado Informa.

“Cotto” fue una voz emblemática de la radio bragadense. Tuvo un recordado paso por FM Tentación y, desde hacía ocho años, conducía su propio programa en Radio Fiesta. También se destacó como animador de eventos y referente de la movida musical local.

En los últimos tiempos, había participado como locutor en el programa nacional Pasión de Sábado, acompañando a la cantante Lucila Alsina. Su muerte generó un profundo pesar en los medios de comunicación bonaerenses y en la comunidad cultural de Bragado.

