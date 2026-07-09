El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires denunció un grave episodio ocurrido durante un operativo de fiscalización desarrollado junto a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), cuando un conductor sustrajo el acto y la bodycam de un inspector sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Hudson. El Ministerio inhabilitó al automovilista de por vida para conducir.

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Durante el operativo, los agentes detectaron que una camioneta circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Al ser detenida para confeccionar el acta correspondiente, el conductor, de 32 años, reaccionó de forma violenta: arrebató el talonario oficial utilizado para labrar las infracciones, corrió hacia uno de los inspectores y le sustrajo la bodycam que llevaba colocada en el uniforme. Inmediatamente después volvió a subir al vehículo y escapó a alta velocidad.

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Atacó a un inspector, robó un acta oficial y una bodycam para escapar de un control 🚘⚠️



Durante un operativo conjunto con @AU_BA_SA, detectamos un conductor que circulaba sin la VTV vigente. Tras ser infraccionado, reaccionó con violencia y huyó. pic.twitter.com/muCpGlt9Ba — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) July 9, 2026

Gracias a la geolocalización que poseen los equipos de alta tecnología se pudo recuperar la bodycam que fue descartada por el conductor.

Tras el hecho, el Ministerio realizó la denuncia correspondiente y puso toda la información y las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

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Asimismo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación de por vida del conductor para conducir, en virtud de la gravedad de los hechos y del riesgo que su accionar representó tanto para los agentes como para el resto de los usuarios de la vía.

Al respecto, el Ministro Martín Marinucci sostuvo: “No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control que realizamos tiene un único objetivo: cuidar la vida de los bonaerenses y hacer cumplir las normas que garantizan una circulación más segura”.

Finalmente, desde el Ministerio destacaron el trabajo coordinado que se lleva adelante junto a AUBASA en los corredores viales bonaerenses y ratificaron la decisión de continuar reforzando los operativos de control para prevenir conductas temerarias, proteger a quienes cumplen con la ley y respaldar a los agentes que diariamente desarrollan estas tareas en la vía pública.