“Juan Grabois dice que no le gusta ‘la foto troska’ contra la policía de la marcha de los miércoles. La verdad, me esperaba ataques de otra gente, no de quien defendí cuando él salía a la calle bajo el gobierno de Macri y Bullrich le armaba causas, como mandaron hoy a denunciarnos a Del Caño y a mí”, escribió en redes sociales Myriam Bregman.

Y añadió: “Pero bueno, nuevos tiempos de solidaridad acotada”.

Rápidamente Grabois contestó: “Mantenerse neutral en el ballotage que podía evitar el gobierno de Milei me parece mucho más grave que mis gustos fotográficos. Por otro lado, no me interesa hacer publicamente ni competencias de denuncias ni pases de factura. Mil disculpas. Un saludo de paz y bien. Tenemos una pelea más importante”.