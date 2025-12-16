Echaron de la Policía de la Ciudad a Nicole Verón, la joven vecina de Ezeiza que hacía videos hot con el uniforme
La sanción a la agente de 25 años se resolvió tras la viralización de contenidos eróticos en redes sociales. Los videos mostraban el uso del uniforme reglamentario. La Secretaría de Seguridad consideró la conducta "incompatible con la ética y el decoro". La medida dispuso la baja definitiva tras un sumario administrativo.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires resolvió exonerar a una agente de 25 años, vecina de Ezeiza, luego de que se viralizaran videos eróticos grabados con el uniforme oficial y difundidos a través de redes sociales. La medida fue tomada tras considerar que su conducta fue incompatible con los estándares de ética y decoro exigidos a los integrantes de la fuerza.
La decisión quedó formalizada mediante una resolución firmada por la Secretaría de Seguridad porteña, que sostuvo que el accionar de la oficial “colisiona con los principios y valores que deben regir la vocación policial”. A partir de ese dictamen, se dispuso la baja definitiva de la agente de la fuerza de seguridad de la Ciudad.
El caso había generado una fuerte repercusión pública, en especial en el conurbano bonaerense, luego de que los contenidos se viralizaran en TikTok y otras plataformas. La joven, identificada como Nicole Gabriela Verón, había abierto además una cuenta en OnlyFans, donde comercializaba material de contenido sexual.
Tal como informó LANOTICIA1.COM en una nota anterior, la agente había asegurado que tomó esa decisión por una cuestión económica, mientras se encontraba con licencia médica, y que no tuvo intención de dañar la imagen de la fuerza. Incluso, antes de conocerse la resolución, había anticipado que temía una sanción grave dentro del sumario administrativo que se le había iniciado.
