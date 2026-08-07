Mientras en el país se vivían momentos álgidos, en torno a la Ley de Tierras, tanto dentro como fuera del Parlamento, el Jefe de Estado Javier Milei desembarcó en Ecuador para llevar adelante una agenda en sintonía ideológica con su par local Daniel Noboa.

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El cónclave tuvo lugar en la sede del Gobierno en Quito, donde las delegaciones de ambos países concretaron la rúbrica de un abanico de instrumentos multilaterales y sectoriales. Por parte de la República Argentina, el encargado de suscribir los convenios fue el canciller Pablo Quirno.

Entre los documentos firmados destaca el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, rubricado junto a la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, enfocado en dinamizar el intercambio de la industria automotriz entre los dos países.

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Desde el Senado de la Nación, el jefe del bloque de Fuerza Patria, José Mayans, afirmó que el oficialismo hizo que Milei saliera del país para correr a la Vicepresidenta Victoria Villarruel de la conducción de la Cámara Alta, para no correr riesgos en caso de un posible empate en la votación por la Ley de Tierras.

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