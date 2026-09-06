El malestar por las facturas de electricidad volvió a poner a EDEA en el centro de la escena bonaerense. En Chascomús, el Concejo Deliberante aprobó una comunicación para reclamar controles sobre los aumentos y pedir que no se interrumpa el suministro a los usuarios que tengan reclamos pendientes.

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La medida fue sancionada durante la 12° Sesión Ordinaria y responde a los planteos realizados por vecinos, comerciantes, productores y entidades intermedias, que denunciaron fuertes incrementos en las boletas y, en algunos casos, consumos que consideran incompatibles con sus registros habituales.

Según informó El Cronista,, el cuerpo legislativo aprobó la Comunicación N° 4206/C, mediante la cual busca que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), EDEA y el Gobierno bonaerense adopten medidas para proteger a los usuarios.

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El reclamo se produce en un contexto en el que las tarifas eléctricas volvieron a actualizarse en la provincia. Desde septiembre rige un nuevo cuadro tarifario para EDEA, Edelap, EDEN y EDES, con incrementos de entre el 1% y el 2,4%, de acuerdo con una resolución del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Reclamos por aumentos y medidores

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el Concejo apunta a que algunos usuarios recibieron saltos abruptos en los montos facturados sin una variación equivalente en el consumo registrado.

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La situación también incluye reclamos vinculados al recambio de medidores por equipos electrónicos. Según los fundamentos de la iniciativa, algunos usuarios denunciaron que luego de la instalación de los nuevos dispositivos aparecieron registros de consumo muy superiores a los históricos.

A esto se suma la situación de quienes no figuran correctamente empadronados para acceder a los subsidios energéticos y terminan recibiendo facturas sin ese beneficio.

El Concejo sostiene que el problema adquiere una dimensión mayor porque la electricidad es un servicio público esencial prestado bajo condiciones monopólicas: el usuario no puede elegir otra compañía ni negociar las condiciones de prestación.

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El antecedente de La Costa

El planteo de Chascomús tiene un antecedente: el conflicto que atravesaron recientemente los vecinos del Partido de La Costa también con EDEA.

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Durante agosto, familias, comerciantes y prestadores de distintas localidades costeras protagonizaron reclamos por los fuertes aumentos en las facturas.

La situación derivó en protestas frente a las oficinas de la empresa y una movilización que incluyó un corte parcial de la Ruta 11 en Mar del Tuyú.

Frente a la presión de los usuarios y la intervención del Municipio, EDEA acordó suspender los cortes por falta de pago hasta principios de septiembre y revisar los casos que contaban con reclamos formalizados.

Ese acuerdo es precisamente el antecedente que ahora busca replicar el Concejo Deliberante de Chascomús.

“Que pase lo mismo que en La Costa”

La Comunicación N° 4206/C solicita al OCEBA que instruya a EDEA para que no corte el suministro ni aplique mora e intereses mientras un reclamo se encuentre pendiente de resolución.

También reclama prorrogar los vencimientos de las facturas objetadas y garantizar la posibilidad de verificar los medidores sin que el usuario deba afrontar previamente un costo.

El planteo dirigido directamente a EDEA incluye además el pedido de explicar públicamente los motivos de los aumentos, discriminar claramente los componentes de las boletas y comunicar con anticipación las modificaciones tarifarias y del esquema de subsidios.

El Concejo también propone que la empresa implemente una campaña de empadronamiento asistido y ofrezca planes de regularización sin intereses para determinados sectores, entre ellos usuarios residenciales, clubes, entidades de bien público y pequeños comercios.

La OMIC, en primera línea

El reclamo no se limita a la empresa y a los organismos provinciales. El Concejo también pidió al Ejecutivo municipal que refuerce la atención a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

La propuesta contempla ampliar días y horarios de atención, sumar asistencia online y descentralizada y ayudar a los vecinos a formalizar sus reclamos.

Además, se solicita elaborar un instructivo para explicar a los usuarios cómo reclamar, cuáles son sus derechos y cómo solicitar la verificación del medidor.

La OMIC debería también llevar un registro de las presentaciones y enviar informes mensuales al Concejo Deliberante.