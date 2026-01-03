Donald Trump aseguró que Nicolas Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela mediante un “ataque a gran escala”. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, quien celebró la versión difundida desde Washington.

“Viva Venezuela libre. Me da enorme alegría por todos los hermanos venezolanos que el dictador Maduro esté detenido y fuera de Venezuela”, expresó Lanús, alineándose con sectores que desde hace años denuncian al chavismo como un régimen autoritario y reclaman un cambio político en el país caribeño.

Según la información difundida por Trump, Estados Unidos habría llevado adelante un “ataque a gran escala” en el que Maduro fue capturado y trasladado en avión fuera de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores. El mandatario norteamericano aseguró que la operación se realizó con participación de fuerzas estadounidenses y adelantó que brindaría detalles en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida.

En una breve comunicación con The New York Times, Trump calificó el operativo como “una operación brillante”, aunque no aportó precisiones adicionales ni documentación que respalde el anuncio.

Mientras tanto, desde Venezuela no hubo confirmaciones oficiales ni comunicados que avalen la versión difundida por el presidente estadounidense. Tampoco organismos internacionales ni gobiernos de la región ratificaron la información, lo que mantiene el episodio en el terreno de la incertidumbre.

