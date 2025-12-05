El cierre de la planta de lavarropas Whirlpool continúa generando un impacto en el entramado productivo del Parque Industrial de Pilar. A los 220 despidos ya concretados por la multinacional se suman ahora cierres y desvinculaciones masivas entre sus pymes proveedoras.

En las últimas horas, la empresa logística Translog confirmó el cierre de sus operaciones locales y despidió a 17 de sus 20 trabajadores, reubicando a los tres restantes en otra filial. La compañía había desembarcado en Pilar en octubre de 2022, en paralelo con la apertura de la planta de Whirlpool, y había montado un centro de distribución de 15.000 metros cuadrados exclusivamente destinado a la gestión de sus productos de línea blanca.

De acuerdo a Pilar a Diario, durante su pico de actividad, Translog llegó a mover hasta 80.000 piezas diarias, trabajando de lunes a lunes para abastecer a cadenas de electrodomésticos e hipermercados.

Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse a mediados de este año, cuando los trabajadores fueron notificados de que las operaciones para Whirlpool tenían fecha de vencimiento. El último despacho de lavarropas se realizó a fines de agosto, mientras la multinacional avanzaba con un centro de distribución propio de 45.000 metros cuadrados, ubicado frente a la planta que luego cerraría definitivamente. Translog intentó sostener su actividad mediante contratos temporarios con otras compañías, pero esos acuerdos no lograron evitar el desenlace.

Otro caso crítico es el de Novax, proveedor de piezas plásticas para los modelos de lavarropas que fabricaba Whirlpool. La firma enfrenta la posible pérdida de al menos 38 puestos de trabajo, tras el cierre de una de sus líneas de producción. Su presidente, Máximo Donzino, admitió que la empresa intenta limitar las desvinculaciones, aunque reconoció que “es claro que nos sobra mucha gente”.

