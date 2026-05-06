Efectos de la tormenta en Necochea: Cayó un rayo en plena avenida y suspendieron las clases
Sólo el turno matutino de este jueves fue suspendido en todos los establecimientos. Un árbol cayó sobre la Ruta 88 en medio del temporal.
Una fuerte tormenta con abundante precipitaciones y viento afectó al distrito de Necochea. A la altura del kilómetro 80 en ruta 88 cayó un árbol sobre la cinta asfáltica.
El hecho se registró durante la jornada, cuando las intensas ráfagas derribaron el árbol, que quedó tendido sobre la calzada e impide el paso de vehículos. Bomberos y efectivos policiales se dirigen al lugar para remover el árbol y normalizar la circulación.
Por otro lado cayó un rayo en un árbol en plena avenida 59. También se registran calles completamente anegadas,
Ante esta situación, se suspendieron las clases en el turno vespertino este miércoles y de mañana a la mañana, una medida tomada en forma preventiva ya que el mal tiempo podría dificultar tanto el traslado de estudiantes como del personal docente y no docente.
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