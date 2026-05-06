Una fuerte tormenta con abundante precipitaciones y viento afectó al distrito de Necochea. A la altura del kilómetro 80 en ruta 88 cayó un árbol sobre la cinta asfáltica.

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El hecho se registró durante la jornada, cuando las intensas ráfagas derribaron el árbol, que quedó tendido sobre la calzada e impide el paso de vehículos. Bomberos y efectivos policiales se dirigen al lugar para remover el árbol y normalizar la circulación.

Por otro lado cayó un rayo en un árbol en plena avenida 59. También se registran calles completamente anegadas,

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Ante esta situación, se suspendieron las clases en el turno vespertino este miércoles y de mañana a la mañana, una medida tomada en forma preventiva ya que el mal tiempo podría dificultar tanto el traslado de estudiantes como del personal docente y no docente.

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