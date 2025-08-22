El 28 de diciembre será el Día del Periodista Marplatense, en homenaje a "Cholo" Ciano
El Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la fecha en memoria del histórico comunicador. La iniciativa, impulsada por el Círculo de Periodistas Deportivos, suma un nuevo reconocimiento a la profesión en la provincia de Buenos Aires.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredón, uno de los municipios más poblados de la provincia de Buenos Aires, instituyó el 28 de diciembre como Día del Periodista Marplatense, en homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, referente del periodismo deportivo y local.
La iniciativa, presentada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, busca mantener vivo el legado de un profesional que marcó a varias generaciones y se convierte en un ejemplo de cómo distintas comunidades bonaerenses rinden tributo a la labor periodística.
Durante la sesión, su hijo, el concejal Ariel Ciano (Frente Renovador), lo recordó con emoción: “Tuvo un amor y una pasión por su oficio que le vi a pocos. Lo ejerció con una dignidad que siempre admiré. Nos transmitió eso a nosotros, y la verdad que si puedo hacer algo es agradecerle el tiempo compartido. Fui un privilegiado en compartir con él 54 años”.
El homenaje se aprobó por unanimidad y busca quedar como un hito en el calendario bonaerense, destacando la importancia del periodismo en la construcción de la vida democrática de los municipios.
