El Concejo Deliberante de General Pueyrredón, uno de los municipios más poblados de la provincia de Buenos Aires, instituyó el 28 de diciembre como Día del Periodista Marplatense, en homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, referente del periodismo deportivo y local.

La iniciativa, presentada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, busca mantener vivo el legado de un profesional que marcó a varias generaciones y se convierte en un ejemplo de cómo distintas comunidades bonaerenses rinden tributo a la labor periodística.

Ariel Ciano, concejal del Frente Renovador.

Durante la sesión, su hijo, el concejal Ariel Ciano (Frente Renovador), lo recordó con emoción: “Tuvo un amor y una pasión por su oficio que le vi a pocos. Lo ejerció con una dignidad que siempre admiré. Nos transmitió eso a nosotros, y la verdad que si puedo hacer algo es agradecerle el tiempo compartido. Fui un privilegiado en compartir con él 54 años”.

El homenaje se aprobó por unanimidad y busca quedar como un hito en el calendario bonaerense, destacando la importancia del periodismo en la construcción de la vida democrática de los municipios.

