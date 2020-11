El 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tendrá una edición especial marcada por la pandemia del Covid-19. Habrá un homenaje a Pino Solanas, el cineasta y embajador murió hace pocos días a los 84 años.

Empieza el 21 de noviembre próximo, se realizará online y se podrá participar de él de manera gratuita.

En cuanto al tributo a Solanas "La hora de los hornos”, será la película de apertura del Festival. Además, podrán verse “Sur”, “El exilio de Gardel” y “El viaje”.

Las personas interesadas en participar tendrán que ingresar a la página www.mardelplatafilmfest.com donde estará disponible toda la programación. Para ver la película elegida, solo será necesario hacer click en el apartado “ver película” y loguearse.

A continuación la programación completa:

COMPETENCIAS



Competencia Internacional

Adiós a la memoria / A Farewell to Memory, de Nicolás Prividera - Argentina - 2020 - 95’

El año del descubrimiento / The Year of the Discovery, de Luis López Carrasco - España, Suiza - 2020 - 200’

Isabella, de Matías Piñeiro - Argentina - 2020 - 80’

Las Mil y Una / One in a Thousand, de Clarisa Navas - Argentina, Alemania - 2020 - 120’

Moving on / Nam-mae-ui Yeo-reum-bam, de Dan-bi Yoon - Corea del Sur - 2020 - 105’

Red Post on Escher Street / Escher dori no Akai Posuto, de Sion Sono - Japón - 2020 - 147’

Seize printemps / Spring Blossom, de Suzanne Lindon - Francia - 2020 - 73’

Sophie Jones, de Jessie Barr - Estados Unidos - 2019 - 85’

Nosotros nunca moriremos / We Will Never Die, de Eduardo Crespo - Argentina - 2020 - 83’

Shiva Baby, de Emma Seligman - Estados Unidos - 2020 - 77’

Competencia Latinoamericana

Al morir la matinée / Red Screening, de Maximiliano Contenti - Uruguay - 2020 - 88’

Chico ventana también quisiera tener un submarino / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine, de Alex Piperno – Argentina, Brasil, Países Bajos, Filipinas - 2020 - 85’

Como el cielo después de llover / The Calm After the Storm, de Mercedes Gaviria - Argentina, Colombia - 2020 - 73’

Fauna, de Nicolás Pereda - México, Canadá - 2020 - 70’

La escuela del bosque, de Gonzalo Castro - Argentina - 2020 - 88’

Los conductos, de Camilo Restrepo - Francia, Colombia, Brasil - 2020 - 70’

Mascarados / Masquerades, de Marcela Borela, Henrique Borela - Brasil - 2020 - 66’

Panquiaco, de Ana Elena Tejera - Panamá - 2020 - 84’

Piola, de Luis Alejandro Pérez - Chile - 2020 - 100’

Selva trágica / Tragic Jungle, de Yulene Olaizola – México, Francia, Colombia - 2020 - 96’

Competencia Latinoamericana de Cortos

Colección privada / Private Collection, de Elena Duque - España, Venezuela - 2020 - 13’

Correspondencia, de Dominga Sotomayor, Carla Simón - Chile, España - 2020 - 20’

En la era / In the Era, de Manuela De Laborde - México, Portugal - 2020 - 19’

Obachan, de Nicolasa Ruiz - México - 2020 - 15’

Revelaciones / Revelations, de Juan Soto Taborda - Colombia, Estados Unidos - 2020 - 29’

Vitória, de Ricardo Alves Jr. - Brasil - 2009 - 14’

Competencia Argentina

1982, de Lucas Gallo – Argentina, Brasil - 2019 - 90’

El tiempo perdido / Le Temps Perdu, de María Álvarez - Argentina - 2020 - 102’

Esquirlas / Splinters, de Natalia Garayalde - Argentina - 2020 - 70’

Historia de lo oculto / History of the Occult, de Cristian Ponce - Argentina - 2020 - 82’

La sangre en el ojo / Seeing Red, de Toia Bonino - Argentina - 2020 - 66’

Las motitos / Little Bikes, de Inés María Barrionuevo, María Gabriela Vidal - Argentina - 2020 - 84’

Las Ranas / The Frogs, de Edgardo Castro - Argentina - 2020 - 77’

Mamá, mamá, mamá / Mum, Mum, Mum, de Sol Berruezo Pichon-Rivière - Argentina - 2020 - 65’

Un crimen común / A Common Crime, de Francisco Márquez - Argentina, Brasil, Suiza - 2020 - 96’

Un cuerpo estalló en mil pedazos / A Body Exploded into a Thousand Pieces, de Martín Sappia - Argentina - 2020 - 91’





Competencia Argentina de Cortos

Desaparición incompleta / Incomplete Disappearance, de Alan Martín Segal - Argentina - 2020 - 13’

Hi, Sweety, de Celeste Prezioso - Argentina - 2020 - 35’

Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse / Homage to the Work of Philip Henry Gosse, de Pablo Martín Weber - Argentina - 2020 - 22’

Las credenciales / The Credentials, de Manuel Ferrari - Argentina, Alemania - 2020 - 20’

Las sombras / The Shadows, de Paulo Pécora - Argentina - 2020 - 18’

Los arcontes / Archons, de Natalia Labaké, Agustina Pérez Rial - Argentina - 2020 - 15’

Los primos esperan / Cousins Wait, de Marina Nerea Malchiodi - Argentina - 2020 - 20’

Luz distante - Capítulo 1 - Les desventurades / Distant Light - Part 1, The Unfortunates, de Santiago Reale - Argentina - 2020 - 29’



Competencia Estados Alterados

Anunciaron tormenta / A Storm Was Coming, de Javier Fernández Vázquez - España - 2020 - 88’

Cartas de una fanática de Whistler a un fanático de Conrad / Letters from a Whistler Fan to a Conrad Fan, de Claudia Carreño Gajardo - Chile - 2020 - 72’

Deja que las luces de alejen / Let the Lights Move Away, de Javier Favot - Argentina, Uruguay - 2020 - 67’

El tango del viudo y su espejo deformante / The Tango of the Widower and its Distorting Mirror, de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento - Chile - 1967-2020 - 63’

Heliconia, de Paula Rodríguez Polanco - Colombia, Francia - 2020 - 27’

Homelands / Domovine, de Jelena Maksimovi? - Serbia - 2020 - 63’

Look Then Below, de Ben Rivers - Reino Unido - 2020 - 22’

Lúa vermella / Red Moon Tide, de Lois Patiño - España - 2020 - 84’

Mes chers espions / My Dear Spies, de Vladimir Léon - Francia, Rusia - 2020 - 134’

No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo / There Are Not Thirty-Six Ways of Showing a Man Getting on a Horse, de Nicolás Zukerfeld - Argentina - 2020 - 63’

Río Turbio / Shady River, de Tatiana Mazú Gonzalez - Argentina - 2020 - 82’

The Exit of the Trains, de Radu Jude, Adrian Cioflânc? - Rumania - 2020 - 175’



Estados Alterados - Fuera de Competencia

Bajo los tilos / Under the Linden Trees, de Flavia de la Fuente - Argentina - 2020 - 16’

Poilean, de Claudio Caldini - Argentina - 2020 - 14’

Poussières / Dusts, de Fabrice Aragno - Suiza - 2020 - 2’

Competencia En Tránsito

Al amparo del cielo / Under the Sky Shelter, de Diego Acosta - Chile

Álbum para la juventud / Album for the Youth, de Malena Solarz - Argentina

De todas las cosas que se pueden saber y de algunas otras / About Everything There is to Know and Then Some, de Sofía Velázquez Núñez - Perú

El polvo / Into Dust, de Nicolás Torchinsky - Argentina

En compañía / Companions, de Ada Frontini - Argentina

Estrella roja / Red Star, de Sofía Bordenave - Argentina

Husek, de Daniela Seggiaro - Argentina

Morichales, de Chris Gude - Colombia, Estados Unidos

Los paisajes / Landscapes, de Hernán Fernández - Argentina

Mostro, de José Pablo Escamilla - México

Sobre las nubes / About the Clouds, de María Aparicio - Argentina

Una escuela en Cerro Hueso / A School in Bone Hill, de Betiana Cappato - Argentina

Selección Oficial Fuera de Competencia

El país de las últimas cosas /In the Country of Last Things, de Alejandro Chomsky - Argentina, República Dominicana – 2019 - 89’

En la frontera / In the Border, de José Celestino Campusano - Argentina - 2020 - 78’

Inmortal / Immortal, de Fernando Spiner - Argentina - 2020 - 97’

Las siamesas / The Siamese Bond, de Paula Hernández - Argentina - 2020 - 80’

Retiros (in)voluntarios / (In)Voluntary Retirements, de Sandra Gugliotta - Argentina - 2020 - 85’

Vicenta, de Darío Doria - Argentina - 2020 - 69’

Edición Ilimitada, de Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza, Virginia Cosin, Romina Paula - Argentina - 2020 - 74’

PANORAMA

Autores

Atarrabi et Mikelats, de Eugène Green - Francia, Bélgica - 2020 - 122’

The Last City / Die letzte Stadt, de Heinz Emigholz - Alemania - 2019 - 100´

The Woman Who Ran / Domangchin yeoja, de Hong Sangsoo - Corea del Sur - 2020 - 77’

Hora Cero

Come True, de Anthony Scott Burns - Canadá - 2020 - 105’

Méandre / Meander, de Mathieu Turi - Francia - 2020 - 90´

Teddy, de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma - Francia - 2020 - 89’

Mar de Chicas y Chicos

Boriya, de Min Sung Ah - Corea del Sur, Francia - 2020 - 17’

Bosquecito / Little Forest, de Paulina Moratore - Argentina - 2020 - 8’

El árbol ya fue plantado / The Tree Has Been Planted, de Irene Blei - Argentina - 2020 - 7’

Leaf / Lístek, de Aliona Baranova - Belarús, República Checa - 2020 - 6’

The Chronicles of Rebecca, de Yukiyo Teramoto - Japón - 2020 - 25’

TRAYECTORIAS - SELECCIÓN OFICIAL FUERA DE COMPETENCIA

Manuel Antin

Cortázar & Antin: Cartas iluminadas / Cortázar & Antin: Enlightened Letters, de Cinthia V. Rajschmir - Argentina - 2018 - 65’

La cifra impar / Odd Number, de Manuel Antin - Argentina - 1962 - 82’

Edgardo Cozarinsky

Edición Ilimitada, de Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza, Virginia Cosin, Romina Paula - Argentina - 2020 - 74’

Médium, de Edgardo Cozarinsky - Argentina - 2020 - 70’

Norma Aleandro

Norma Aleandro, el vuelo de la mariposa, de Carlos Duarte Quin - España - 2020 - 73’

HOMENAJES

Homenaje a Pino Solanas

La hora de los hornos - Parte 1: Neocolonialismo y violencia / The Hour of the Furnaces - Chapter 1: Neocolonialism and Violence, de Fernando Pino Solanas - Argentina - 1968 - 156’ (Película de Apertura)

Tangos. El exilio de Gardel / Tangos: The Exiles of Gardel, de Fernando Pino Solanas - Argentina, Francia - 1985 - 119’

Sur / The South, de Fernando Pino Solanas - Argentina, Francia - 1988 - 127’

El viaje / The Journey, de Fernando Pino Solanas - Argentina, Francia, España, Reino Unido, México - 1990 - 142’

Homenaje a María Luisa Bemberg

Momentos, de María Luisa Bemberg - Argentina - 1981 - 90’

De eso no se habla, de María Luisa Bemberg - Argentina - 1993 - 105’

Homenaje a Rosario Bléfari

El arte musical, de Nahuel Ugazio - Argentina - 2020 - 27

Los dueños / The Owners, de Ezequiel Radusky, Agustín Toscano - Argentina - 2013 - 95’

Silvia Prieto, de Martín Rejtman - Argentina - 1999 - 92’

FUNCIONES INSTITUCIONALES

25 años de Historias Breves - Cortometrajes

Guarisove, los olvidados, by Bruno Stagnaro - 1995

Ojos de fuego, by Jorge Gaggero - 1995

Líneas de teléfono, by Marcelo Brigante - 1996

Aluap, by Tatiana Mereñuk, Hernán Belón - 1997

El séptimo día, by Gabriel Lichtman - 1999

La media medalla, by Marcos Grossi - 1999

Vida nueva, by Lucas Santa Ana - 2013

Superficies, by Martín Aliaga - 2013

En crítica, by Luz Orlando Brennan - 2014

Diamante mandarín, by Juan Martín Hsu - 2015

Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, by Dolores Montaño - 2016

El capital, by Matías A. Gamio - 2017

Una cabrita sin cuernos, by Sebastián Dietsch - 2018

La religiosa, by Andrea Armentano, Sofía Torre - 2018

Noche de novias, by Santiago Larre, Martín Cornaglia - 2018

Encuentros lejanos, by Cristian Bernard - 1993

Ratas, by Dieguillo Fernández, Diego Sabanés - 1996

Blanco i negro, by Fernando Saviamarina - 2008

Los extraños, by Sebastián Caulier - 2009

Liebre 105, by Federico Rotstein, Sebastián Rotstein - 2013

Homúnculo, by Exequiel Sambucetti - 2015

Firpo, by Fernando Caneda - 2015

Una mujer en el bosque, by César Sodero - 2015

Centauro, by Nicolás Suárez - 2016

El agua de los sueños, by Rocío Muñoz, Pablo Fuertes - 2017

El agua, by Andrea Dargenio

Historias Breves 18

Muestra ENERC

Del fuego de los hornos, de Hernán Paganini - 15’

El color del jacarandá, de Corina López Roach - 15’

Enero, de Gabriel E. Mora - 12’

Impune, de Cecilia Hauff - 15’

Los cuerpos ajenos, de Samanta Bianucci - 12’

Tiempo de cosecha, de Pilar Rüger Alonso - 12’

Pantalla UBA

Brown Sugar, de Albano Puliafito - 29’

Capilla del Diablo, de Nicolás de Bórtoli - 8’

Convivencia, de Malena Ichkhanian, Lucía Molina Carpi, Mara Tatiana Lanosa Alonso, Ailín Kertész - 12’

Cuando los grillos cantan, de Dana Reiss, Carolina Nussbaum - 11’

Cuerpas, de Florencia Collazo, Rocío Corsi - 13’

Donde podemos encontrarnos, de Karen Reich - 4’

El deshielo, de Lucía López, Laura Malagón, Florencia Usuki - 3’

Luciérnaga de plata, de Thales Pessoa - 28’

Mellán, de Manuel Ramos - 8’

Memorias de mis miedos, de Delfina Freire - 5’

Órbita, de Michelle Cherin, Camila Crespo - 6’

Que el viento nos recuerde, de Aldana Santantonio - 10’

Satana, de Sebastián Kogan - 9’

Un helado se derrite camino a Podestá, de Deborah Silva Fernández, Clara Hernández Sardi - 2’

Yenka, de Solana Viton, Verónica Vargas - 7’

Yukon, de María Laura Miramon - 7’

Cine-Cartas. Programa de Cine UTDT - HFBK Hamburg

Watashino-Machi, de Hikaru Suzuki - Japón - 6’

Tres sueños para Hikaru, de Franca Malfatti - Argentina - 10’

Correspondencia de David Nazareno para Annika Gutsche, de David Nazareno - Argentina - 10’

Dear David, de Annika Gutsche - Alemania - 6’

Letters to Kuno: Second Letter, de Nicolás Turjanski - Argentina - 7’

To Nicolás, de Kuno Seltmann - Alemania - 7’

Letter to Eduardo I, de Marlon Weber - Alemania - 10’

Segunda carta, de Eduardo Ecker - Argentina - 10’



34° Premio Georges Méliès - Concurso de Cortometrajes

Distanciadxs, de Paula Arancibia Bravo - Argentina - 9’

La olla, de Pablo Draletti - Argentina

Pasadas por agua, de Rodrigo Gastiaburo - Paraguay

Regreso, de Marcos Montes de Oca - Argentina - 4’

Julieta y la luna, de Milena Castro Etcheberry - Chile - 7’

Hipócritas, de Luciano Nacci - Argentina

Lo de adentro, de Ramiro Santia - Argentina

Solo cerca del mar, de Ramiro Ossa - Chile - 9’

Escena del crimen, de Agustín Álvarez - Uruguay - 8’

Hugo B, de Gonzalo Albornoz - Argentina

Francesco, de Evgeny Afineevsky - Estados Unidos, República Checa - 2020 - 118’