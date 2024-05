Pablo Vico, el histórico director técnico, un inconfundible flaco alto y de bigotes oscuros de 68 años que vive dentro de las instalaciones de Brown de Adrogué, anunció que dejará de ser el director técnico después de 15 años. Todo un récord en fútbol argentino y el ascenso que cumplió el pasado 21 de marzo.

Dirigirá por última vez este viernes 3 de mayo, en la visita a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 14 de la Primera Nacional.

Anunció su salida a raíz de los malos resultados cosechados en la primera parte del año: Brown marcha último en la tabla de la Zona B con sólo 1 victoria en 13 fechas.

"Tengo que pedirle a disculpas al hincha, este año las cosas no salieron. No me gusta perjudicar al club. Así que lo primero que hicimos fue darle la posibilidad a la Comisión Directiva para que elijan a otra persona, que quizás pueda sacar esto adelante. Damos un paso al costado porque no le encontramos la vuelta", explicó en una charla con Radio Con Vos.

El buffet del club y una de las tribunas del estadio llevan su nombre.

Pero todo esto supone más que un cambio de trabajo: “Ahora voy a tener que buscar un sitio. El fin de semana haré una mudanza".

Y es que Vico vive desde hace más de 24 años a sólo pasos del Estadio Lorenzo Arandilla, primero en un cuarto en la pensión de la que era sereno y, actualmente, en una habitación particular perteneciente a la propia concentración.

Dirigió 566 partidos al Tricolor y lo llevó a la Primera Nacional por primera vez tras quince años en la B, en 2013. Al año siguiente perdió la categoría, pero en noviembre de 2015 regresó y se mantiene allí desde entonces.

"Batimos el récord y estamos 5° en el mundo, le ganamos a todos los grandes, dejamos afuera de la Copa Argentina a Independiente", repasó Vico.

En un informe del Observatorio de Fútbol CIES, publicado en su sitio web, se analizó las características de los entrenadores de 1.866 equipos de 126 ligas en 89 países de todo el mundo en la temporada. En el apartado de duración de mandato se destacan dos entrenadores argentinos y el quinto es Vico.