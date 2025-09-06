Mientras avanzan las negociaciones con compañías interesadas en volar a la ciudad de Gesell el próximo verano, el Intendente Gustavo Barrera se reunió con el flamante nuevo Director del Aeropuerto, Hernán Espíndola, designado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Participaron de la reunión, además, Emiliano Felice, Secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes; Hugo Piriz, Jefe de Bomberos de Villa Gesell; y Juan Silighini, Director de Tránsito de la Municipalidad.

Según se informó, con la incorporación de Espíndola como encargado de la operatoria del Aeropuerto, el Municipio ya realizó "todas las tareas necesarias para que el mismo se encuentre plenamente operativo y en condiciones de recibir vuelos comerciales, garantizando la seguridad aeroportuaria y los servicios indispensables para la llegada de aeronaves”.

“En este momento, avanzan las negociaciones con las compañías aéreas interesadas en volar a nuestra ciudad y se espera la definición de los días y horarios de las operatorias”, se acotó desde la comuna.

