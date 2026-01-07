El intendente Nahuel Guardia, jefe comunal de General Lavalle, elevó un reclamo formal a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para exigir obras de mejora y ampliación de la red de agua potable en el distrito, ante los reiterados problemas que afectan a los vecinos durante el verano.

Según detalló el Municipio, con la llegada de las altas temperaturas se repiten las quejas por falta de presión e incluso por la interrupción total del suministro, una situación que se agrava año tras año y golpea especialmente a los hogares más alejados del casco urbano.

En ese contexto, Guardia remarcó que ya se realizaron reclamos informales previos ante la oficina local de la empresa prestataria, pero sin obtener respuestas concretas. Por ese motivo, consideró indispensable avanzar ahora con un pedido formal y coordinar una reunión presencial para abordar la problemática de fondo.

Desde el Ejecutivo local también se manifestó la voluntad de evaluar un esquema de trabajo conjunto, que incluya la posibilidad de que el Municipio asuma parte de los costos de las obras necesarias, con el objetivo de acelerar soluciones y garantizar un servicio adecuado para la comunidad.

“El acceso al agua potable es una necesidad esencial y un derecho humano fundamental”, sostuvo el intendente de General Lavalle, al tiempo que pidió que se arbitren los mecanismos necesarios para asegurar un suministro suficiente y de calidad para todos los vecinos del distrito.

