Una nueva ola de calor afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este miércoles 14 de enero se espera una temperatura máxima de 34°C durante la tarde, en el marco de condiciones de elevada humedad que alcanzarán el 89%. El escenario llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a mantener vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas.

Según el organismo oficial, la jornada se presenta con cielo algo nublado, que pasará a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitaciones son bajas, estimadas entre el 0 y el 10%, mientras que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23°C y una máxima de 34°C. Además, se esperan vientos que podrían intensificarse durante la noche, con ráfagas de hasta 31 km/h.

El SMN advirtió que la alerta amarilla por calor implica efectos leves a moderados en la salud, aunque puede resultar peligrosa para los grupos de riesgo, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. En ese sentido, se recomienda extremar los cuidados, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad térmica.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que las altas temperaturas continuarán en la región. El jueves se perfila como el día más inestable de la semana con una máxima prevista de 33°C y probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

El alivio llegará recién el viernes, cuando se espera un descenso marcado de la temperatura. Para ese día, el SMN anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, lo que marcará el fin de la ola de calor que afecta al AMBA desde comienzos de semana.

