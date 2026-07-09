El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá un escenario de bajas temperaturas, cielo mayormente nublado y sin lluvias durante los próximos días.

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Para este jueves, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano registrarán una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector oeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El organismo oficial indicó que no hay probabilidades de precipitaciones.

El viernes continuará el tiempo estable, con temperaturas entre los 7°C y los 14°C, mientras que el sábado predominará el cielo cubierto, con marcas térmicas de entre 7°C y 15°C. Aunque existe una probabilidad de lluvias de hasta el 10% durante la noche, el SMN aclaró que no se esperan precipitaciones de importancia.

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En la misma línea, el sitio especializado Meteored señaló que entre el viernes y el sábado predominará un ambiente más nublado, fresco e inestable, producto del ingreso persistente de aire húmedo desde el Río de la Plata.

El domingo y el lunes se registrará un nuevo descenso de las temperaturas, con mínimas de 6°C y máximas de entre 13°C y 14°C. Según el SMN, el lunes será la jornada más estable, con mayor presencia de sol y sin lluvias.

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Para el martes y el miércoles se espera un leve repunte térmico, con máximas de hasta 16°C el martes y 14°C el miércoles, mientras que las mínimas oscilarán entre 7°C y 8°C. Las condiciones permanecerán estables y la nubosidad será variable, sin pronóstico de precipitaciones.

Lluvias en el sudoeste bonaerense

Mientras el AMBA continuará con tiempo seco, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires seguirá afectado por lluvias. El SMN informó que las precipitaciones alcanzan localidades como Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Bahía Blanca, donde persistirán durante el feriado.

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Además, el viernes las lluvias se extenderán hacia el centro y el este provincial, mientras que el sábado el frente alcanzará casi todo el territorio bonaerense, con excepción del norte, donde predominará la nubosidad.

Finalmente, a partir del domingo comenzará un período de mayor estabilidad atmosférica, con cese de las lluvias y condiciones que se mantendrán durante el inicio de la próxima semana.