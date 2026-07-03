El mapa político de Coronel Pringles sumó un nuevo actor de cara a las elecciones de 2027. En las últimas horas comenzó a difundirse en redes sociales la conformación del "Equipo Promotor de Dante Gebel Pringles", un espacio que busca instalar al reconocido pastor y conferencista como referencia política y que ya inició una convocatoria para sumar militantes en la ciudad.

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La presentación se realizó a través de una pieza gráfica en la que se invita a los vecinos a "construir el futuro de nuestra ciudad" y a incorporarse al proyecto. El mensaje hace eje en conceptos como "fe, valores, esperanza y oportunidades", además de convocar a quienes compartan esos principios a participar del espacio.

En paralelo, desde el equipo difundieron un comunicado en el que confirmaron que, por el momento, no darán entrevistas ni revelarán quiénes integran el armado local.

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Según explicaron, la prioridad es consolidar el equipo de trabajo antes de anunciar nombres o candidaturas. Incluso dejaron abierta la posibilidad de que quien encabece la futura lista en Coronel Pringles surja entre los vecinos que ya se sumaron o de quienes decidan incorporarse durante las próximas semanas.

"Cuando llegue el momento de anunciar los nombres y las candidaturas, lo haremos con la seriedad que este proyecto merece. Esto recién empieza", señalaron desde el flamante espacio al medio local Diario El Orden.

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Por ahora, el lanzamiento generó expectativa y también interrogantes en el escenario político local, ya que no trascendieron los referentes que impulsan el armado en Coronel Pringles, mientras continúa la convocatoria para incorporar nuevos militantes de cara a la construcción del espacio rumbo a 2027.

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