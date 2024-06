Esta semana surgieron “rumores” sobre el arquero de Banfield Marcelo Barovero. Los medios aseguraban que “Trapito” se retiraba de manera definitiva del fútbol y las redes se llenaron de homenajes.

El ex River, que tiene contrato hasta fin de año, tuvo que salir a aclarar que eso no era cierto:

“No he tomado ninguna decisión. Los que me conocen saben que tengo la paciencia suficiente de esperar hasta el último segundo y elegir lo mejor”, posteo el guardametas.

En Banfield había sido titular durante toda la Copa de la Liga pero en el siguiente torneo se lesionó y perdió el puesto. Sin embargo, seguirá atajando.