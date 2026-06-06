Almirante Brown anunció que recordará al histórico cantante con una estampa especial en su camiseta durante el clásico ante Deportivo Morón.

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El conjunto de Isidro Casanova visitará al Gallo este domingo desde las 15.00, por la 17ª fecha de la Primera Nacional, y saldrá al campo de juego con una referencia al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estampada en su indumentaria, al estilo de una publicidad.

La iniciativa fue acompañada por un emotivo mensaje difundido en las redes sociales del club: "De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio", en alusión a una de las frases más recordadas de la canción "Motor Psico".

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La publicación estuvo acompañada por imágenes de banderas de la hinchada aurinegra con el rostro del músico, reflejando el fuerte vínculo que existe entre la cultura ricotera y muchas tribunas del fútbol argentino.

El homenaje se dará en un encuentro de enorme relevancia deportiva. Deportivo Morón llegará al clásico como líder del campeonato, mientras que Almirante Brown buscará sostenerse en puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

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