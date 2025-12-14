La decisión del Municipio de 9 de Julio de avanzar con un aumento del 50% en la tasa vial reavivó el conflicto con el sector rural, expuso divisiones entre los productores locales y sumó nuevas críticas a la gestión de la intendenta del PRO, María José Gentile.

La suba, incluida en la Ordenanza Fiscal 2026, se da en un contexto marcado por la crisis hídrica y el deterioro de los caminos rurales, uno de los reclamos históricos del campo.

La jefa comunal del PRO, que gobierna el distrito desde 2023, impulsó el incremento en un contexto donde las inundaciones afectaron amplias zonas productivas y agravaron el estado de la red vial rural. En ese marco, un sector de los productores cuestionó con el momento elegido para aplicar la medida y volvió a advertir sobre el impacto económico que genera una mayor presión fiscal sin garantías concretas de obras.

Las críticas quedaron plasmadas en un pronunciamiento de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), que rechazó el aumento y calificó la situación productiva del distrito como “uno de los peores escenarios de las últimas décadas”. Desde la entidad remarcaron que el Municipio no puede avanzar con nuevos incrementos impositivos sin ofrecer respuestas claras sobre el destino de los fondos y el mantenimiento de los caminos.

La Sociedad Rural de 9 de Julio, en cambio, tomó distancia de ese planteo y fijó una posición distinta. A través de un comunicado, la entidad defendió la necesidad de contar con recursos específicos para financiar obras viales y cuestionó la confrontación permanente con la gestión local. “La pelea y la queja nos han cerrado puertas, mientras que el diálogo ha sido la única vía para intentar avanzar”, señalaron desde la Comisión Directiva.

La dirigencia rural sostuvo que “el problema no es el aumento de la tasa, sino la distribución de la misma”, y reclamó que los fondos recaudados se destinen de manera exclusiva al mantenimiento de los caminos rurales.