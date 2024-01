“Gracias!!!! Fui muy feliz haciendo lo que me gusta”. Con esta frase, el oriundo de Azul, Federico Delbonis, anunció su retiro del tenis profesional a los 33 años.

El campeón de la Copa Davis 2016 fue el protagonista del último y decisivo punto de aquella histórica serie ante Croacia, cuando derrotó a Ivo Karlovic.

Además se anunció que recibió una “wild card” (invitación) para disputar el cuadro de dobles del Argentina Open donde, junto a Facundo Bagnis, podrá despedise jugando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Se cierra una etapa en mi vida la cual me formó como deportista y persona principalmente. Viví momentos inolvidables e inigualables dentro y fuera de la cancha de tenis, pero es momento de escuchar a mi cuerpo que me pide una tregua”, ,publicó Delbonis en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Tengo que agradecerle, sin lugar a dudas, a todas las personas que me apoyaron y confiaron en mi durante todos estos años. Por empezar a vos Vir, mi sostén diario, a mis hijos , a mi familia, que fue la que inició esta travesía, a mi cuerpo técnico, a mis amigos y, por sobre todo, a uds, los que alentaron e hicieron fuerza desde una tribuna o desde sus casas".

"Fueron muchas experiencias y emociones vividas a lo largo de todos estos años. Hoy se termina un viaje de los más enriquecedores de mi vida, pero van a venir más rutas para recorrer”, concluyó.

Hijo de una trabajadora social y de un comerciante, se formó deportivamente en el Club Bancario y en el Club de Remo de Azul. Allí, este hincha de Boca encontró su vocación por el tenis donde comenzó una incansable carrera deportiva, donde debió enfrentar dificultades económicas y terminar el secundario por internet; y que tras alcanzar la Copa Davis, lo llevó a grabar su nombre en la historia grande del tenis mundial.

En su carrera, además, ganó dos títulos ATP (San Pablo 2014 y Marrakech 2016). Su mejor resultado en un torneo de Grand Slam fue la cuarta ronda en Roland Garros 2021, mientras que la posición más alta en el ranking fue el puesto 33° en mayo de 2016.

"A pesar de los problemas, él nunca quiso dejar"

En una entrevista publicada en 2016, su madre Marta Aguirre en declaraciones a Lanoticia1.com relató que su hijo llegó al tenis casi de casualidad. "La verdad es que no era su pasión. Fede comenzó practicando deportes y primero probó con el fútbol. Como no le gustó mucho, probó con el tenis y enseguida empezó a participar en torneos regionales acompañado por mi marido. A los 15 años se quiso ir a Europa y con mucho esfuerzo se fue a perfeccionar". En ese sentido, resaltó el esfuerzo que realizó la familia para que Federico continúe su carrera: "A pesar de los problemas económicos, porque los números no daban, él nunca quiso dejar".

"Yo soy empleada pública y mi marido es comerciante asique llegó el día en que no podíamos pagar más los viajes, porque ya no teníamos más plata. Ahí fue cuando se formó un grupo azuleño de médicos y profesionales, donde estaba el cuñado de Matías Almeyda, que trabaja junto al futbolista, quienes hicieron un contrato de representación con el que pudieron sustentarle los viajes. También aparecieron unos managers que le consiguieron la indumentaria Lacoste y las raquetas. Detrás de la carrera de mi hijo hubo mucha gente que trabajó para que llegue adonde llegó", contó.