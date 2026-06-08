En una noche de reconocimiento a los medios digitales de todo el país, el periodista Juan Pablo Gorbal fue galardonado con el Martín Fierro al Mejor Periodista de Sitio del Interior durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Portales Web 2026.

Ads

La distinción fue otorgada por la APTRA y puso en valor su extensa trayectoria en el ámbito del periodismo judicial y policial, con más de tres décadas de experiencia.

Gorbal se desempeña como editor jefe de contenidos judiciales y policiales en La Nueva, medio de Bahía Blanca, donde consolidó una carrera enfocada en la cobertura de causas de alto impacto y temas de interés público.

Ads

La nominación ya había significado un reconocimiento a su labor desde el sur bonaerense, pero la obtención de la estatuilla confirmó la valoración de sus colegas y de la entidad organizadora hacia un trabajo sostenido en la investigación periodística.

A lo largo de su carrera, se consolidó como una referencia del periodismo especializado en policiales y judiciales, con un seguimiento constante de la agenda informativa de la región.

Ads

La ceremonia reunió a representantes de medios digitales de todo el país y premió a periodistas, portales y producciones que se destacaron durante el último año en el ámbito de la comunicación online.

El reconocimiento obtenido por Gorbal también fue interpretado como una distinción al trabajo del equipo de La Nueva. y al periodismo del interior, que continúa fortaleciendo su presencia en el mapa nacional.