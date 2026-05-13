El bahiense Lautaro Martínez sigue sumando títulos con Inter: marcó un gol en la final y alzó la Copa Italia
El elenco milanés venció a Lazio 2 a 0. De esta forma, consiguió su segundo título en pocos días, tras ganar la Serie A.
El “Toro” Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter tras convertir en un gol en la final frente a Lazio y consagrarse campeón de la Copa Italia.
Es así que el oriundo de Bahía Blanca y capitán del "Nerazzurro" continúa sumando estrellas a sus vitrinas, tras ganar hace poco más de una semana la Serie A.
El equipo de Milán se impuso por 2 a 0 en el estadio Olímpico de Roma y de esta manera consiguió su décimo título en esta competencia. Los tantos fueron de Marcus Thuram, a los 14 minutos del primer tiempo, y del “Toro”, a los 35.
Con esta conquista, Martínez se sigue consolidando como el tercer máximo goleador en la historia de esta institución, arribando a los 175 gritos, quedando sólo por detrás de Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).
Por otra parte, el surgido en Liniers alzó su noveno título con el Inter con tres Copa Italia (temporadas 2021-22, 2022-23 y la actual); tres Scudettos (2020-21, 2023-24 y 2025-26); y tres Supercopas Italianas (2021-22, 2022-23 y 2023-24).
