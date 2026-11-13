El paso del papa León XIV por la Basílica de Luján dejó una huella imborrable en la ciudad bonaerense, que volvió a recibir a un Sumo Pontífice después de 44 años. Tras el cierre de una jornada multitudinaria, el periodista lujanense Alejandro Musso dialogó con LANOTICIA1.COM para trazar un balance de lo que se vivió en las calles, tanto desde el fervor religioso como desde la logística cotidiana para los vecinos.

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Según el análisis del comunicador local, la convocatoria rompió cualquier pronóstico previo y superó ampliamente el antecedente de Juan Pablo II en 1982.

"La llegada del papa León fue vivida como todo un acontecimiento para todos los lujanenses, con una cifra récord en cuanto a manifestaciones de fe y de índole religiosa para la ciudad: más de 3.500.000 de personas, no solo locales, sino también que llegaron de diferentes puntos del Conurbano y de provincias aledañas", señaló Musso. Y agregó una comparación personal: "Yo con diez años estuve en lo que fue la anterior llegada de Juan Pablo II en 1982, pero esta visita superó todas las expectativas".

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Más allá de la magnitud de la convocatoria, Musso puso el foco en el clima espiritual que se generó durante la ceremonia y en dos detalles que no pasaron desapercibidos para los fieles ni para los historiadores locales.

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"En cuanto a la llegada de León, fue muy emocionante a nivel personal, con un discurso preciso y con palabras que emocionaron y llegaron al corazón no solo de los lujanenses, sino también de todos los presentes", destacó.

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Además, subrayó dos gestos que conectaron al actual Pontífice con la historia reciente del santuario mariano: por un lado, el detalle de su vestimenta, ya que lució un atuendo similar al que utilizaba Jorge Bergoglio en su época de arzobispo cuando celebraba misas en Luján; y por otro, la ofrenda entregada al santuario, dado que, al igual que lo hiciera Juan Pablo II en 1982, León XIV regaló una Rosa de Oro a la Virgen.

La contracara de un evento de semejante escala fue el despliegue de seguridad y el movimiento urbano que alteró la rutina de la ciudad desde la jornada previa.

"Desde el día anterior había gente acampando en las cercanías de las vallas de seguridad, con un gran número de efectivos policiales, en lo que parecía una ciudad sitiada y que trajo algunos inconvenientes para los lugareños con tantas calles cortadas", explicó el periodista.

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Respecto al movimiento de los peregrinos, Musso detalló que la mayoría arribó durante la madrugada en ferrocarril o mediante combis dispuestas en los distintos retenes y cortes de tránsito, un servicio de acercamiento por el que se cobraba alrededor de $10.000 por persona.

En cuanto al impacto comercial y turístico, el balance fue dispar. Mientras la capacidad hotelera estuvo colmada al ciento por ciento, las ventas callejeras y los alquileres de espacios o balcones para ver pasar al Papa no arrojaron en su mayoría los buenos resultados que muchos comerciantes y vecinos esperaban.

Por último, el comunicador señaló que la desconcentración tras el cierre de la actividad oficial presentó algunas demoras. Los fieles comenzaron a emprender el regreso principalmente a través de la línea Sarmiento hasta la estación de Moreno, donde se registraron largas filas para abordar las formaciones que partían con una frecuencia de media hora.

De esta manera, Luján cierra un capítulo histórico que combinó una movilización sin precedentes, gestos de profunda cercanía con la tradición de la Iglesia argentina y el desafío logístico de albergar a millones de fieles en torno a la patrona del país.