El Banco Provincia anunció una medida que impacta directamente en quienes ya están pensando en sus próximas vacaciones: agencias de viajes, hoteles y alojamientos adheridos podrán ofrecer financiación de hasta 12 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito de la entidad.

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Turismo: 12 cuotas sin interés

Uno de los anuncios destacados estuvo dirigido al sector turístico.

Cuattromo confirmó que ya se encuentra disponible la posibilidad de financiar en 12 cuotas sin interés consumos vinculados con agencias de viajes, hoteles y alojamientos adheridos, entre otros servicios relacionados con la planificación de vacaciones.

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La medida apunta a facilitar la organización anticipada de los viajes frente a un escenario de fuerte restricción de los ingresos familiares.

Desde el banco señalaron que el objetivo es dar mayor capacidad de planificación tanto a los consumidores como al sector turístico, uno de los pedidos que la entidad recibe habitualmente de las empresas del rubro.

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Hasta 24 cuotas en Provincia Compras

En paralelo, durante esta semana Provincia Compras ofrece hasta 24 cuotas sin interés, junto con descuentos especiales para la adquisición de distintos productos, incluida la línea blanca.

Además, los usuarios pueden participar de promociones especiales a través de Cuenta DNI, entre ellas una campaña que permite acceder a hasta 40% de ahorro en comercios que operan con la aplicación.

El programa de puntos del banco también cuenta con beneficios de canje durante esta semana y se anunciaron sorteos previstos para el viernes 11 de septiembre.