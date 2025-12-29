El Concejo deliberante de Bahía Blanca aprobó el aumento del boleto de colectivos con 13 votos a favor. El boleto, cuando lo disponga el sistema SUBE, pasará a costar, tarifa plana, 1.545 pesos, un aumento de 30% de acuerdo al último aprobado en julio.

El nuevo cuadro tarifario fue aprobado por todo el bloque peronista y votaron en contra los ediles de LLA y los dos del radicalismo.

Según lo establecido, para las líneas urbanas y suburbanas comprendidas entre la 500 y la 521 —con excepción de la 520— el boleto tendrá un valor de $1.545 en la Primera Sección, $1.730 en la Segunda, y $1.823 en la Tercera y Cuarta Sección.

En el caso de la Línea 520, que une Cabildo y el Aeropuerto con Bahía Blanca, el pasaje costará $2.926 para los viajes completos entre Cabildo y la ciudad y para los servicios eventuales desde el Aeropuerto. Para los recorridos fraccionados, se fijaron $1.932 para la Primera Fracción, $1.730 para la Segunda y $1.545 para la Tercera.

La ordenanza también determina la tarifa técnica que deberán percibir las empresas concesionarias. Además, el cuerpo deliberativo mantuvo el boleto escolar con un descuento del 50% sobre el valor correspondiente a cada sección.

Por último, continúa vigente el sistema de pasajeros frecuentes, que contempla descuentos del 25% para quienes superen los 60 viajes mensuales y del 10% para quienes registren entre 20 y 59, además del esquema de boletos combinados que permite viajes gratuitos dentro de la hora posterior al primer uso de la tarjeta SUBE, informó La Brújula 24.