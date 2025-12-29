El boleto de colectivo en Bahía Blanca pasará a costar $1.545
Se trata de un incremento del 30%. Lo aprobó el Concejo deliberante que también mantuvo el boleto escolar con un descuento del 50% sobre el valor correspondiente a cada sección.
El Concejo deliberante de Bahía Blanca aprobó el aumento del boleto de colectivos con 13 votos a favor. El boleto, cuando lo disponga el sistema SUBE, pasará a costar, tarifa plana, 1.545 pesos, un aumento de 30% de acuerdo al último aprobado en julio.
El nuevo cuadro tarifario fue aprobado por todo el bloque peronista y votaron en contra los ediles de LLA y los dos del radicalismo.
Según lo establecido, para las líneas urbanas y suburbanas comprendidas entre la 500 y la 521 —con excepción de la 520— el boleto tendrá un valor de $1.545 en la Primera Sección, $1.730 en la Segunda, y $1.823 en la Tercera y Cuarta Sección.
En el caso de la Línea 520, que une Cabildo y el Aeropuerto con Bahía Blanca, el pasaje costará $2.926 para los viajes completos entre Cabildo y la ciudad y para los servicios eventuales desde el Aeropuerto. Para los recorridos fraccionados, se fijaron $1.932 para la Primera Fracción, $1.730 para la Segunda y $1.545 para la Tercera.
La ordenanza también determina la tarifa técnica que deberán percibir las empresas concesionarias. Además, el cuerpo deliberativo mantuvo el boleto escolar con un descuento del 50% sobre el valor correspondiente a cada sección.
Por último, continúa vigente el sistema de pasajeros frecuentes, que contempla descuentos del 25% para quienes superen los 60 viajes mensuales y del 10% para quienes registren entre 20 y 59, además del esquema de boletos combinados que permite viajes gratuitos dentro de la hora posterior al primer uso de la tarjeta SUBE, informó La Brújula 24.
