El bonaerense Sebastián Báez consiguió este sábado la mejor victoria de su carrera profesional al vencer al estadounidense Taylor Fritz, número seis del ranking ATP, por 4-6, 7-5 y 6-4 en Perth, Australia, en el cruce entre Argentina y Estados Unidos.

El partido tuvo un quiebre emocional claro. Tras ganar un punto con un globo, Fritz hizo un gesto burlándose de la estatura de Báez. La escena no pasó inadvertida en el banco argentino y funcionó como disparador anímico para la reacción del tenista nacido en Billinghurst, partido de General San Martín.

DESCOMUNAL el partido que ganó Sebastián Báez 🇦🇷 ante Taylor Fritz 🇺🇸, 6° del mundo, remontando set abajo. Estaba 0-5 en el historial ante el estadounidense y nunca había ganado un set.

La mejor victoria de su carrera por lejos.

pic.twitter.com/TboldMTZk4 — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) January 3, 2026

Hasta ese encuentro, Báez arrastraba un duro 0-5 frente al norteamericano, sin sets ganados. Esta vez mostró carácter, sostuvo el nivel en los momentos clave y cerró el partido tras más de dos horas y media de juego, con autoridad y decisión.

“Por lejos, es mi mejor triunfo”, reconoció Báez tras el partido, destacando el respaldo del equipo argentino y de su entrenador en un momento clave del encuentro.

Pese al impacto del triunfo del bonaerense, Estados Unidos terminó quedándose con la serie tras las victorias de Coco Gauff ante Solana Sierra y en el dobles mixto.

Más allá del resultado colectivo, el mensaje fue claro: Sebastián Báez respondió en la cancha, transformó una provocación en motivación y firmó una victoria que puede marcar un antes y un después en su carrera.