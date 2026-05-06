El meteorólogo bonaerense Sergio Jalfin confirmó su salida de TN y El Trece y cerró su etapa en el grupo Artear.

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A través de su cuenta de Instagram, el nacido en Bragado escribió: “Se vienen nuevos desafíos por delante. Gracias a las autoridades de TN, Canal 13 y a cada uno de mis compañeros por esta etapa compartida”.

Jalfin formó parte de ciclos como Síntesis, Tempraneros y Sábado en TN, y remarcó: “Fue una experiencia muy valiosa, de mucho aprendizaje y grandes momentos que me llevo”. La despedida generó mensajes de colegas como Matías Bertolotti, Nacho Otero, Paula García y Ana Ortiz.

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De Bragado a la TV

Sergio Jalfin nació en Bragado y comenzó en medios locales en 1997. Se formó en la UBA y trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional.

Luego dio el salto a la televisión, con pasos por América y A24, hasta llegar en 2024 a TN y El Trece, donde se consolidó como meteorólogo y “cazador de tormentas”, un perfil que lo distingue en la TV argentina.

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