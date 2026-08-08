En una charla por la plataforma Twitch, el lateral izquierdo de la Selección argentina mostró con orgullo la medalla de plata y habló de su porvenir a varias semanas de la final del Mundial que ganó España.

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Acompañado por su esposa, Tagliafico habló de la nueva experiencia vivida en el reciente Mundial. "La dorada ya la tenemos, la de 2022. Y acá tenemos esta (la de plata), hay que estar orgullosos del Mundial que se hizo; no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas. Hay que darle importancia, hay que saber perder y esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo", comentó el defensor.

“CREO QUE FUE MI ÚLTIMO MUNDIAL, YA NO ME DA PARA MÁS”.



Nicolás Tagliafico. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/O1i3nCTMHq https://t.co/507mrV21jf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2026

"Esto es fútbol, a veces se puede ganar y otras no... Es una más para el cuaderno. Y vale. Vale mucho. Por todo lo que se trabajó y no se crean que se trabaja solo en un mes. No es que uno se enfoca solo en el mes y pico del Mundial; esto se trabaja desde el anterior, fueron tres años y medio que uno apunta en lo deportivo. Se arranca desde mucho antes, en la liga, si sirve la liga...", agregó.

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El oriundo de Rafael Calzada también sostuvo: “Este Mundial lo valoraré más, quizá porque fue el último. Y sí, creo que fue mi último Mundial, ya no me da para otro. Por todo lo que viví, sentí que jugué un Mundial antes de jugarlo, lo valoré más. Físicamente no da, no rendís como querés... No es que te vas vos, te sacan. Son cosas distintas”.

"La carrera del futbolista es corta, uno cree que no llega más la última etapa, pero llega. Uno lo dio todo y más, no me estoy retirando, pero voy a cumplir 34 años recién. Quiero seguir el ejemplo del Pupi Zanetti, hasta los 40, pero no... Uno empieza a analizar el post", explicó.

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Por último, también contó que está haciendo el curso de Director técnico "Tenés que manejar un grupo, saber de táctica, porque los jugadores de fútbol están cada vez más difíciles. No son como los de antes, que había mucho más disciplina, escuchar y trabajar. Ahora los jóvenes, no digo vagos, están siendo más estrellas, más desobedientes. Y eso, en mi caso, si soy entrenador algún día, seré más clásico, será difícil. No quiero decir que no se pueda, pero el fútbol va ahora más para ese lado", remató.