A cuatro días de las elecciones, el candidato de UxP en Hurlingham, Damián Selci, denunció una campaña de odio en su contra y del espacio político al que representa. Cabe recordar que el camporista le ganó la interna al actual intendente, Juan Zabaleta, y que la coalición reunió más del 50% de los votos, duplicando su principal retador, Juntos por el Cambio.

En una entrevista en c5N, el camporista dijo que “directamente me amenazaron a mí, ayer con tres mensajes de distintos posteos de una persona diciendo que me iban a matar y no sé qué, pero eso viene como en una seguidilla en una construcción de un clima que está enrarecido en Hurlingham”.

Y continuó detallando: “Vos imagínate que una ciudad como la nuestra que es de casas bajas, poco edificio, nos conocemos todos, donde ves un cartel que dice, ‘si gana el peronismo, te vas a quedar sin salud'”. Después, pasa una avioneta el Día de la Madre por el techo de tu casa y dice “La Cámpora o tu familia”, esto es el Día de la Madre, qué locura”.

En cuanto a las amenazas recibidas directamente relató que "miles de mensajes de WhatsApp y de texto diciendo ‘Selci tal cosa o tal otra'”. Y acusó: “Todo eso generó un clima impulsado por los dos candidatos de la oposición de Juntos por el Cambio y de Libertad Avanza que, después llega, cae un desequilibrado o desequilibrada, lo toma como más literal y pasa a la amenaza directa”.

Por su parte, la diputada nacional por la Provincia, Florencia Lampreabe, difundió los mensajes recibidos por el candidato y las pruebas de la amenaza, así como también ratificó la realización de la denuncia formal ante la Justicia. “Selci te conviene no salir a la calle, te vamos a matar igual que a Massa. No les conviene pisar la calle. Van a quedar muertos. Animate a salir hdp”, fue uno de los mensajes enviados.

La campaña de odio que la oposición viene realizando en #Hurlingham contra @DamianSelci ha sobrepasado todo límite: ayer lo amenazaron de muerte. Hoy mismo realizaremos las denuncias judiciales correspondientes. pic.twitter.com/5KtSxbhkgb — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) October 18, 2023

“Nosotros radicamos una denuncia en la fiscalía de Morón, para que se investigue, pero sobre todo, no por mí, no es un tema que me preocupa a mí personalmente ni electoralmente”, explicó Selci al tiempo que aclaró: “No lo hago por un voto más o menos, pero sí me preocupa. Yo no quiero que Hurlingham caiga en eso”.