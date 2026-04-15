El cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido artísticamente como “El Dipy”, fue sobreseído en la causa en la que estaba imputado por abuso sexual y extorsión, y anunció que iniciará acciones legales contra la concejal de José C. Paz, Ana María Clara Molinari Amoroso, a quien acusó de haber realizado una falsa denuncia.

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“La justicia me dio la razón. Ana María Clara Molinari Amoroso me hizo una falsa denuncia. A partir de mi sobreseimiento, le vamos a iniciar acciones legales por falsa denuncia, daños y perjuicios, calumnias e injurias, y lucro cesante. Y creo que alguna que otra cosa más”, expresó el músico, quien además fue excandidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza.

“El Dipy”:

Porque fue absuelto de una causa de abuso sexual en su contra que le costó su carrera política en La Matanza y su carrera musical, lo había denunciado una militante liberal de LLA pic.twitter.com/eQis8nSVVE — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 14, 2026

El fallo judicial marca un giro en el caso que había generado repercusión pública, y ahora el artista anticipó que buscará una reparación en los tribunales por los perjuicios sufridos.

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El contenido de la denuncia

La causa se había iniciado a partir de la denuncia de una mujer que acusó al cantante por hechos de abuso sexual y extorsión ocurridos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

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Según su relato, ambos se conocieron en un bar de la localidad bonaerense de San Martín, luego de haber iniciado contacto a través de redes sociales. La denunciante sostuvo que esa primera noche el músico la invitó a consumir sustancias y que, tras ingerir bebidas, comenzó a sentirse mareada.

Posteriormente, relató que se trasladaron al departamento del artista en el barrio porteño de Villa del Parque, donde mantuvieron relaciones sexuales que describió como posiblemente consentidas, aunque aseguró no recordar con claridad lo ocurrido debido a su estado.

Con el paso del tiempo, la mujer afirmó haber percibido actitudes “violentas” por parte del músico y denunció que él habría intentado condicionarla mediante promesas de trabajo en el ámbito estatal, aprovechándose de su situación económica.

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En su declaración, sostuvo que atravesaba un contexto de “hipervulnerabilidad” por falta de empleo y problemas habitacionales, y que el cantante utilizó esa situación para presionarla a mantener encuentros.

La denunciante detalló tres episodios posteriores, ocurridos el 15 de marzo, el 17 de abril y el 16 de mayo de 2024, en los que aseguró haber sido forzada a mantener relaciones sexuales en el domicilio del músico, bajo el pretexto de avanzar en una supuesta propuesta laboral.

Asimismo, indicó que conservó conversaciones mantenidas con el artista y que puso a disposición de la Justicia su teléfono celular para la realización de pericias.

La causa, ahora cerrada

Tras la investigación, la Justicia resolvió el sobreseimiento del cantante, lo que implica que no se hallaron elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.