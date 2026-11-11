⛪️🇻🇦🇦🇷 #LeonXIVenArgentina | El cantante lírico oriundo de Pergamino, Andrés Cofré, integrante del Coro Estable del @TeatroColon, tuvo a su cargo la interpretación de Agnus Dei (en latín, «Cordero de Dios») de la Misa Criolla compuesta por el músico argentino Ariel Ramírez, durante la misa celebrada en Luján. https://t.co/N07QgBCkw7 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 11, 2026

El talentoso cantante lírico pergaminense Andrés Cofré, integrante del Coro Estable del Teatro Colón, dijo presente en la celebración de la misa en la Basílica de Luján donde interpretó ante el Papa León XIV parte de la obra de la Misa Criolla.

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Cofré fue convocado para participar de la misa celebrada este miércoles en Luján. Además de integrar el conjunto coral, interpretó como solista el “Agnus Dei” de la Misa Criolla, conocido también como "Cordero de Dios", compuesta por Ariel Ramírez.

La participación de Cofré en la celebración papal surgió a partir de su vínculo con Santiago Rosso, director del Coro de Luján, con quien mantiene una relación artística desde hace tiempo. Según explicó, ambos comenzaron a trabajar juntos cuando Rosso necesitaba un cantante para el estreno de una obra compuesta especialmente para la Basílica de Luján. A partir de aquella experiencia, el músico pergaminense continuó colaborando con distintas actividades musicales de esa ciudad.

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El tenor pergaminense acompañó como invitado a otros músicos y el Coro Municipal “Ernesto Storani”. En diálogo con La Opinión de Pergamino, contó que su convocatoria contempla una responsabilidad especial dentro del repertorio previsto para la celebración.

“En estas misas se van a hacer un montón de fragmentos musicales y se decidió que para el fragmento de Agnus Dei se va a tomar el de la Misa Criolla, y éste es un fragmento solista. Es el único número solista que va a ver en toda la misa y me llamaron a mí para interpretar ese número”, expresó orgulloso previo a la celebración.

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El tenor del Colón comenzó su formación musical a los 12 años en el Conservatorio de Música de Pergamino, donde se inició con el piano y el saxofón. Más adelante, cuando terminaba la escuela secundaria, descubrió el canto lírico, disciplina que marcaría el rumbo de su carrera artística.

El siguiente paso en su formación fue trasladarse a Rosario para estudiar la Licenciatura en Canto Lírico. Durante esa etapa profundizó sus conocimientos musicales y comenzó a adquirir experiencia dentro del ámbito de la ópera. Posteriormente logró incorporarse al coro de la ópera de Rosario, donde continuó desarrollando su actividad profesional. En 2019 apareció una posibilidad que marcaría un cambio importante en su carrera: El Teatro Colón abrió un concurso internacional para incorporar refuerzos a su coro y Cofré decidió presentarse. Superó la audición y quedó seleccionado. Poco después participó de otro concurso, esta vez para ingresar a un puesto estable dentro de la institución, y también obtuvo un resultado favorable.

Desde entonces forma parte del Coro Estable del Teatro Colón, uno de los conjuntos vinculados con la actividad operística del principal teatro lírico argentino.

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