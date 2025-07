Una nueva denuncia aleta a los bahienses. Una vecina afectada por las inundaciones del pasado 7 de marzo, denunció ante la fiscalía un caso de estafa por $130.000, perpetrada por un supuesto carpintero llamado Carlos Gavilani.

Según declaró al medio local La Nueva, la vecina llamada Marta le pagó el monto a través de Mercado Pago el 19 de abril, tras un presupuesto aceptado el 16 de abril para reparar una mesada y un placard en un departamento afectado por el temporal.

A partir de ese momento, Gavilani desapareció y comenzó a entregar excusas insólitas: enfermedad terminal de su esposa, neumonía, accidente escolar de su hijo o fallos en su camioneta para el traslado de materiales.

"Se hacía el ofendido cuando uno le decía que no cumplía y me decía 'yo no la voy a estafar', pero lo que estaba haciendo era estafarme", relató la mujer.

La historia no terminó ahí. Marta descubrió por medio de una página de Facebook que no era la única damnificada: otras familias también sufrieron estafas similares en la ciudad y alrededores.

La víctima se presentó en la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC) y le prometieron mediar entre las partes, pero nunca más se comunicaron. Luego del fallido reclamo fue formalizar la denuncia en la fiscalía, aunque la denunciante no tiene muchas esperanzas de recuperar el dinero.

De acuerdo a Marta, hay perjudicados en las localidades de Villa Iris, Punta Alta y Bordeu. “Si uno sigue indagando, hay un montón de gente perjudicada”.