La plataforma de streaming anunció el estreno de la serie documental sobre el crimen del joven de 18 años a manos de un grupo de amigos tras la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

El material estará disponible a partir del jueves 13 de noviembre. A través de testimonios de familiares y amigos, y material de archivo, la serie relata las circunstancias que rodearon el asesinato.

También está la visión de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, consta de tres episodios que rondan los 45/50 minutos y la producción está a cargo del mismo equipo responsable del documental “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”.

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señala Rocca.

Y agrega: “Ésta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

El 22 de marzo de 2024, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó las condenas para los ocho involucrados. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de cárcel.