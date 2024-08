Un joven de 20 años murió cuando viajaba en un colectivo de la línea 512 y los escalones de la parte delantera del transporte se desprendieron y cayó al asfalto. Posteriormente, el vehículo lo arrolló con sus ruedas traseras y falleció al instante.

Los padres del joven, hundidos en el dolor, dijeron: “El chofer no tiene nada que ver con la muerte de Sebastián. Él estaba ubicado en el escalón de la puerta delantera del interno cuando el piso cedió y cayó al pavimento. Iba ahí porque el colectivo estaba lleno. La gente trabajadora va temprano y llega tarde por las condiciones en las que viaja”.

Osvaldo y Cecilia, los padres de Sebastián, apuntaron directamente contra la empresa: “Esto pasó siempre, no es de ahora, con la línea 500 fue toda la vida lo mismo. Los varelenses viajan de esta manera todos los días. Yo no digo que se cierre la empresa porque hay muchos trabajadores, pero que cambien las unidades, esas ya no pueden estar más. Si tienen VTV, no sé cómo la pasan con el piso roto”.

Además, aseguraron que nadie de la empresa San Juan Bautista se comunicó con ellos.

Según publicó el medio InfoSur, eximieron de responsabilidad al chofer:

“Él, una persona joven, no puede cargar con la muerte de mi hijo cuando no es el responsable. Estaba muy mal, llorando, vomitando, lo tenían ahí metido como si fuera un delincuente. Le dije que tenía que ser libre porque el culpable era la empresa. Todos coincidieron en que él no quería salir de la estación, que entre los gritos e insultos nunca escuchó que mi hijo había caído”.