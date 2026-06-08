El clásico de Olavarría entre Club Atlético Racing de Olavarría y Ferro Carril Sud terminó con serios incidentes dentro y fuera del estadio, en una jornada que había tenido un desarrollo futbolístico intenso pero que finalizó con escenas de violencia.

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El partido, disputado en la ciudad de Olavarría, se definió por penales tras un empate en los 90 minutos. Racing logró imponerse en la definición, con una actuación destacada de su arquero, que contuvo varios disparos y fue clave para la clasificación.

Sin embargo, tras el pitazo final, se produjeron agresiones entre jugadores en el campo de juego, con empujones y golpes que derivaron en un clima de descontrol.

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La situación no terminó allí. Minutos después, los incidentes se trasladaron a las inmediaciones del estadio, donde se registraron enfrentamientos y corridas. Según testigos, también hubo intervención policial para intentar dispersar los disturbios.

El episodio opacó por completo lo deportivo y dejó un final violento en el clásico olavarriense.

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