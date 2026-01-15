Desde este jueves comenzó a regir en Bahía Blanca el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros, con un incremento del 30 % en el valor del boleto. La actualización fue anunciada por el Municipio en la noche del miércoles y elevó la tarifa plana a $1.545, manteniéndose vigentes los descuentos y beneficios según el tipo de usuario.

Ads

Desde el Municipio también recordaron que sigue vigente el pasaje combinado, que permite realizar dos viajes en líneas distintas dentro de una hora, abonando solo el primero.

El aumento había sido aprobado a fines de diciembre por el Concejo Deliberante, que sancionó por mayoría la ordenanza el 29 de ese mes. La iniciativa contó con 13 votos afirmativos de los bloques de Fuerza Patria, el PRO, Avanza Bahía y Unión y Libertad, mientras que fue rechazada por los concejales de La Libertad Avanza y Somos Bahía. En ese momento, se aclaró que la aplicación del nuevo cuadro tarifario quedaba supeditada a la actualización del sistema SUBE, condición que finalmente se cumplió para su entrada en vigencia.

Ads

Con la suba, el boleto de Primera Sección pasó a costar $1.545; el de Segunda Sección, $1.730; General Cerri, $1.823; Cabildo, $2.926; y la fracción Cabildo, $1.932.

Para quienes se encuentran incluidos en el régimen de Pasajero Frecuente A, los valores son de $1.158,75 en Primera Sección; $1.297,50 en Segunda; $1.367,25 para General Cerri; $2.194,50 hasta Cabildo y $1.449 en la fracción Cabildo. En tanto, el Pasajero Frecuente B abona $1.390,50 en Primera; $1.557 en Segunda; $1.640,70 para General Cerri; $2.633,40 hasta Cabildo y $1.738,80 en la fracción Cabildo.

Ads

En el caso de los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, el boleto quedó fijado en $772,50 para la Primera Sección; $865 en la Segunda; $911,50 para General Cerri; $1.463 hasta Cabildo y $966 en la fracción Cabildo.

Por su parte, las personas alcanzadas por el beneficio de Atributos Sociales pagarán $695,25 en Primera Sección; $778,50 en Segunda; $820,35 para General Cerri; $1.316,70 hasta Cabildo y $869,40 en la fracción Cabildo. Este grupo incluye a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de distintos programas sociales y prestaciones nacionales. Las personas con discapacidad continuarán viajando de manera gratuita.