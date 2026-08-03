El regreso a clases después del receso invernal estuvo marcado por el dolor en el Colegio Nuestra Señora de Nueva Pompeya de Necochea, donde estudiantes, docentes y familias rindieron un emotivo homenaje a Ana "Anita" Peralta Rondanina, la adolescente de 15 años que falleció en el trágico choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 88.

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En un espacio especialmente preparado para mantener viva su memoria, la institución colocó una fotografía de Anita junto a su camiseta de vóley enmarcada, rodeadas de flores y otros elementos que conformaron un altar en su honor.

La comunidad educativa compartió una oración, palabras de recuerdo y un momento de profundo recogimiento, atravesado por silencios, abrazos y lágrimas, en el primer día de clases sin la presencia de la joven.

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Tras la ceremonia, el colegio difundió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el sentimiento que atravesó a toda la institución.

"Un momento que quedará en nuestros corazones. Esta mañana, al reiniciar las clases, nos reunimos como comunidad para recordar a nuestra querida Anita", señalaron.

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Además, destacaron que el homenaje fue una forma de transformar el dolor en un compromiso colectivo.

"Entre silencios, abrazos, lágrimas y mucho amor, elevamos una oración, compartimos unas palabras y renovamos el compromiso de mantener viva su luz en cada gesto de bondad, de respeto y de solidaridad", expresaron.

La institución también agradeció el acompañamiento de familias, estudiantes, docentes y personal del colegio.

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"Hoy, más que nunca, sentimos que una comunidad unida es capaz de transformar el dolor en amor y en esperanza", indicaron.

El mensaje concluyó con una frase que sintetizó el sentido del homenaje: "Anita seguirá presente en nosotros, en los valores que sembró y en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerla".

El reclamo por la Autovía 88 continúa

El homenaje se realizó apenas dos días después de la multitudinaria marcha realizada en Necochea para reclamar la construcción de la Autovía 88, una movilización que reunió a familiares, amigos, instituciones, deportistas y vecinos bajo la consigna "Por Anita. Por todos. Autovía 88 para la vida".

La convocatoria acompañó especialmente a la mamá de la adolescente, Andrea Rondanina, quien durante la movilización aseguró a LANOTICIA1.COM: "Yo estoy fuerte y voy a seguir hasta lo último", en referencia al pedido para que se concrete la obra vial.

La campaña para transformar la Ruta 88 en autovía ya superó las 40.000 adhesiones digitales, además de las firmas que continúan recolectándose en instituciones y comercios de la región. El reclamo también fue presentado ante el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Este lunes, el banco vacío de Anita volvió a reflejar una ausencia imposible de reparar, mientras su comunidad educativa eligió recordarla con un homenaje cargado de afecto y reafirmó el compromiso de mantener viva su memoria y los valores que dejó entre quienes la conocieron.