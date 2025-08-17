El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado declarando el "estado de alarma" en medio del escándalo de las ampollas de fentanilo contaminadas que podrían estar circulando en el sistema de salud. A nivel nacional, hay un centenar de fallecidos.

La entidad exige a la Justicia que investigue cómo ocurrió la contaminación y que identifique a los responsables, al mismo tiempo que demanda al Gobierno provincial reforzar los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad de los medicamentos que llegan a la población.

En el comunicado, el Colegio recuerda que el 16 de mayo había emitido una alerta previa sobre el peligro que representaba la posible circulación de fentanilo en condiciones inseguras. En ese contexto, la Mesa Directiva subraya que resulta imperioso retirar de inmediato todas las ampollas contaminadas que aún pudieran estar en el sistema de salud, tanto para proteger a pacientes como al personal sanitario.

El Colegio de Médicos también destacó que una detección temprana y el retiro de los productos contaminados son vitales para evitar consecuencias graves y que es necesario mantener controles reforzados de forma permanente para evitar la repetición de incidentes similares en el futuro.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a la coordinación entre autoridades judiciales, sanitarias y gubernamentales, identificando esta colaboración como “indispensable para garantizar la seguridad del sistema de salud y proteger a la población.

