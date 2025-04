Este fin de semana se llevó a cabo un “abrazo” simbólico al complejo hotelero y recreacional de Chapadmalal que busca ser privatizado por el Gobierno Nacional. En mayo pasa a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que determinará su futuro.

Puede interesarte

“Después de 75 años de funcionar, de recibir a los niños y a los jubilados, de ser la parte solidaria de las catástrofes como inundaciones en Corrientes y Santa Fe, que se alojaron acá con el COVID. Esta ha sido la cuna que albergó gente de todas partes del país y la verdad es que nos sentimos realmente atravesados por esta locura de avanzar sobre un monumento histórico nacional”, dijo Silvia Daría, ex empleada del complejo y actual presidenta de la Asociación Amigos del Museo.

Según Daría, desde mayo el gobierno nacional estaría en condiciones de privatizarlo o venderlo. En ese caso, peligran los puestos de trabajo que el complejo inaugurado por Juan Domingo Perón, alberga:

“Son 78 familia en riesgo. Chapalmalal no es una ciudad, es un recinto chiquitito que no hay otro trabajo que no sea esta fábrica sin chimenea. Trabajan mucamas, camareras, peones de hotel. En verano emplea 400 o 500 puestos de trabajo para la gente del barrio. Entonces, es quitarle el salario al que todavía no entró porque estamos en temporada baja”, enfatizó.