El concejal del PRO Javier Frías fue operado con éxito tras haber sido baleado el fin de semana pasado mientras realizaba un reparto de pan. El dirigente, que sufrió una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, se recupera favorablemente en la Clínica Cemeda, donde este jueves podría ser dado de alta.

“La operación por suerte salió bien y, por lo que me han dicho, si está todo ok este mediodía me dan de alta”, expresó el propio Frías desde el centro médico, en declaraciones a la prensa.

El edil también aprovechó el mensaje para agradecer al traumatólogo Maximiliano Zuliani, quien encabezó la intervención: “Me atendió de maravilla, se preocupó y estuvo en todo momento”.

El violento hecho ocurrió el fin de semana en circunstancias que aún se investigan. Frías se encontraba realizando una entrega solidaria de pan en el barrio cuando fue atacado por un sujeto armado, que le disparó a quemarropa y escapó.

Fuentes policiales indicaron que el presunto agresor ya estaría identificado y sería el mismo individuo que, minutos antes, había asaltado a un comerciante en la misma zona.

Desde el sábado pasado, la Policía efectuó allanamientos en distintos puntos del distrito, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, que podrían ser clave para avanzar con la imputación del sospechoso.