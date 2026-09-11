El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un paquete de asistencia económica destinado a 601 comerciantes de la ciudad, quienes recibirán un millón de pesos cada uno como parte de un fondo creado luego de la inundación de marzo de 2025.

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La medida contempla una inversión total de aproximadamente $601 millones, conformada por aportes de la Cámara de Diputados bonaerense, el Senado provincial y el Municipio.

Cómo se conformó el fondo

El denominado Fondo de Asistencia Económica surgió a partir de los reclamos realizados por comerciantes bahienses tras la inundación.

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En junio pasado, una multitud de representantes del sector mantuvo un encuentro con legisladores de Bahía Blanca en el teatro Don Bosco, donde plantearon la necesidad de contar con ayudas económicas para afrontar las consecuencias del desastre climático.

A partir de esas gestiones, la Cámara de Diputados bonaerense aportó $300 millones, mientras que el Senado provincial destinó otros $150 millones.

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El Municipio, por su parte, comprometió inicialmente $150 millones y finalmente aportará $151 millones, de manera de alcanzar a todos los comerciantes inscriptos que cumplieron con las condiciones establecidas.

El Concejo dio el visto bueno

El proyecto había sido remitido por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante debido a que las donaciones que recibe la comuna necesitan la aprobación del cuerpo legislativo para poder efectivizarse.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la sesión realizada este miércoles.

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En las últimas semanas se llevó adelante el proceso de selección de los beneficiarios que accederán al subsidio.

Para determinar la asignación de los recursos se tuvieron en cuenta distintos parámetros, entre ellos la facturación de los comercios durante los últimos cuatro meses y la relación existente entre las deudas municipales, de ARBA y de ARCA.

El agradecimiento de Susbielles

Horas antes de la aprobación de la iniciativa, el intendente Federico Susbielles destacó el acompañamiento recibido para concretar el fondo de asistencia.

El jefe comunal agradeció especialmente a la Cámara de Comercio, la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y la Legislatura bonaerense.

También tuvo palabras para los propios comerciantes afectados por la inundación.

Susbielles reconoció a “los comerciantes que no bajan los brazos y la siguen peleando”, en referencia al esfuerzo realizado por el sector para sostener sus actividades después del desastre que golpeó a la ciudad.

Con la aprobación del Concejo, 601 comercios bahienses podrán acceder a una asistencia de $1 millón, financiada mediante recursos provinciales y municipales.