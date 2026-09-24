El Honorable Concejo Deliberante de Chascomús tratará este viernes dos proyectos vinculados con el futuro del balneario Las Escalinatas, donde funciona Mulé, uno de los espacios gastronómicos y recreativos destacados de la costanera local.

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Según informó El Cronista, el Departamento Ejecutivo municipal elevó al cuerpo deliberativo dos expedientes que buscan garantizar la continuidad de la actividad y avanzar con el nuevo esquema de concesión.

La definición tiene impacto no solo sobre el funcionamiento del parador, sino también sobre el empleo y las obras de infraestructura previstas para el sector.

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Dos proyectos en el Concejo

La estrategia planteada por el Municipio contempla dos iniciativas diferentes.

Por un lado, se encuentra el nuevo contrato de concesión, vinculado con el proceso de licitación pública impulsado por la comuna. Debido a la complejidad del expediente, se prevé que sea girado a las comisiones internas del Concejo para su análisis.

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Por otro lado, el Ejecutivo presentó una prórroga provisoria del vínculo con los actuales concesionarios, que buscará ser aprobada sobre tablas este viernes.

El objetivo de esta última medida es evitar una interrupción en la prestación del servicio mientras avanza el análisis de la nueva concesión.

Obras condicionadas a la adjudicación

Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con las obras comprometidas por la empresa dentro de su propuesta para la nueva concesión.

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Aunque la prórroga permitiría mantener operativo el espacio, las obras de infraestructura no podrán comenzar hasta que el Concejo Deliberante apruebe la adjudicación definitiva del nuevo contrato.

Entre los trabajos previstos se encuentra una intervención integral en el sector de estacionamiento.

La obra apunta a ordenar el tránsito vehicular durante los días de mayor concurrencia y solucionar los problemas de anegamiento que afectan tanto al estacionamiento como al parque ubicado en las inmediaciones durante períodos de lluvias intensas.

Un espacio que genera empleo

La continuidad de Mulé también tiene relevancia para la economía local. El parador es administrado por jóvenes empresarios de Chascomús y sostiene una importante cantidad de puestos de trabajo.

De acuerdo con la información publicada por El Cronista, la empresa cuenta con unos 40 trabajadores durante la temporada baja y puede alcanzar hasta 60 empleados durante la temporada alta.

Además, el crecimiento del establecimiento permitió dinamizar el entorno de Las Escalinatas, que se consolidó como un punto de atracción gastronómica y recreativa de la costanera de Chascomús.

Una definición que puede destrabar las obras

El tratamiento de los expedientes será seguido de cerca por los concesionarios y por los trabajadores vinculados al establecimiento, debido a que la resolución del Concejo resulta necesaria para avanzar con las inversiones previstas.

Mientras la prórroga permitiría garantizar la continuidad operativa, la aprobación del nuevo contrato será la instancia que habilite el desarrollo de las obras comprometidas para mejorar el estacionamiento, el drenaje y las condiciones generales del espacio.

La discusión se dará este viernes en el Concejo Deliberante, donde los ediles deberán avanzar sobre el futuro de uno de los sectores gastronómicos y turísticos de la ribera de Chascomús.