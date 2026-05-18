El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por mayoría una resolución para expresar el rechazo a cualquier intento de eliminar o modificar los beneficios de la Ley 27.637, que estableció el régimen tarifario de Zona Fría.

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La iniciativa fue impulsada por el bloque de Fuerza Patria y contó con el acompañamiento de la UCR, mientras que los dos concejales de La Libertad Avanza solicitaron el pase a comisión.

Según informó ladorrego.com.ar, el proyecto obtuvo 10 votos afirmativos contra 2 negativos correspondientes a los ediles libertarios.

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Durante la presentación del proyecto, el concejal Gustavo Brusa explicó que la iniciativa surgió a raíz del ingreso al Congreso Nacional de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que plantea cambios en el esquema vigente de subsidios para zonas de bajas temperaturas.

“Creemos que es muy importante que el Congreso Nacional actúe en sentido contrario al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, sostuvo Brusa durante el debate.

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El edil advirtió además que una modificación del régimen podría derivar en aumentos adicionales de entre el 30% y el 50% sobre las tarifas de gas, por encima de los incrementos ya autorizados por la Secretaría de Energía.

“Los hogares más vulnerables, las familias más vulnerables, los jubilados y pensionados de haberes más bajos y los monotributistas sociales sufrirían un fuerte impacto en el bolsillo”, señaló.

Brusa también remarcó que Coronel Dorrego integra una de las regiones con temperaturas mínimas más bajas de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con registros del Servicio Meteorológico Nacional, por lo que consideró que la eventual eliminación del beneficio tendría consecuencias severas para el distrito y el sudoeste bonaerense.

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Por parte de La Libertad Avanza, la concejala Roscana Cabarcos sostuvo que el proyecto nacional todavía no avanzó y pidió cautela antes de adoptar una postura definitiva.

“Es importante que esto todavía no sucedió, es decir, todavía no se llevó a cabo”, afirmó. Y agregó: “Cuando realmente suceda, ahí sí vamos a ver cómo podemos solucionarlo”.

La respuesta de Brusa no tardó en llegar. “Los proyectos son eso, para trabajarlos y cuando suceda ya es tarde”, retrucó el concejal oficialista, quien insistió en la necesidad de anticiparse a una eventual quita del beneficio.

La resolución finalmente aprobada establece que el Concejo Deliberante enviará su rechazo formal a diputados y senadores nacionales integrantes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras y al jefe de Gabinete de la Nación, con el objetivo de frenar cualquier modificación a la ley que creó el régimen de Zona Fría.