El expediente cuenta con el acompañamiento del PRO, La Libertad Avanza, la UCR+Nuevos Aires y la Coalición Cívica, lo que le garantiza al oficialismo los votos necesarios para avanzar con la ordenanza. En la última instancia de debate en comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, el dictamen de mayoría fue avalado por esos bloques, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense/Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovado lo rechazaron.

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La propuesta establece la creación del Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad en el Partido de General Pueyrredón, donde deberán inscribirse las compañías que intermedien entre la oferta y la demanda de viajes mediante plataformas digitales. La normativa está dirigida a las empresas y no a los conductores individuales.

En ese marco, las firmas deberán controlar que los prestadores cumplan con requisitos como licencia profesional categoría D1, certificado de antecedentes penales actualizado anualmente y la titularidad o autorización del vehículo utilizado.

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A su vez, se fija que los rodados deberán contar con documentación al día, seguro vigente para transporte por aplicación, verificación técnica obligatoria, una antigüedad máxima de 15 años y una identificación visible durante la prestación del servicio.

El texto también establece que el servicio deberá realizarse exclusivamente mediante plataformas digitales, quedando prohibida la captación de pasajeros en la vía pública, actividad reservada únicamente para taxis. Además, las empresas serán solidariamente responsables por las consecuencias legales derivadas de la prestación del servicio.

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El incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones, con un plazo de 90 días desde su reglamentación para adecuarse a las nuevas disposiciones.

En la misma sesión se debatirá además una iniciativa para modernizar la regulación del servicio de taxis, impulsada por el bloque radical, que habilita el uso de aplicaciones para su prestación y extiende la vida útil de los vehículos a 15 años, frente a los 10 actuales.

El 8 de junio se registró una sesión tensa en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, marcada por un conflicto entre taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones de transporte.

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Durante el debate por la regulación de las plataformas digitales, la discusión escaló en el sector destinado al público y terminó con empujones y golpes que luego se trasladaron al recinto del HCD. El episodio fue calificado como “escandaloso” y quedó asociado a la falta de consensos políticos sobre cómo ordenar el funcionamiento de las apps de transporte en la ciudad.