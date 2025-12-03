En una de las sesiones más extensas del año, el Concejo Deliberante de Necochea aprobó por amplia mayoría la ordenanza que habilita la subasta pública del Complejo Casino. Con 18 votos afirmativos y solo 2 negativos, el expediente impulsado por el Ejecutivo avanzó sin aceptar modificaciones y en medio de críticas por presuntas irregularidades y usos no habilitados.

El proyecto que llegó al recinto fue exactamente el mismo despacho firmado el día anterior, tras una serie de cambios internos realizados por el oficialismo desde el 27 de noviembre. A pesar de la presentación de múltiples propuestas, ninguna de las modificaciones impulsadas por bloques opositores fue incorporada al texto final, lo que generó cruces durante el debate.

Entre las propuestas desestimadas se encontraba el pedido de La Libertad Avanza para fijar un plazo máximo de inicio de obra que evitara que el predio, ya deteriorado tras años de abandono, continuara inmovilizado incluso después de vendido. También quedó afuera la iniciativa del concejal Velázquez para destinar parte de lo recaudado al área de Turismo, así como las modificaciones de Avanza Necochea, que buscaba revisar exenciones de tasas y proteger a los comercios locales ante posibles escenarios de competencia desigual.

A pesar de las discusiones, el expediente contó con un respaldo amplio: acompañaron Nueva Necochea, La Libertad Avanza, Compromiso Vecinal por Necochea, Unión por la Patria, Unión por la Patria PJ y Avanza Necochea. La UCR se fracturó y mientras Diez, Bidegain e Irigoyen votaron a favor, la concejala Adriana Pérez se pronunció en contra. La ACT, por su parte, mantuvo un rechazo unificado.

Uno de los puntos que sobrevoló toda la discusión fue la falta de aprobación de los usos permitidos para ese sector de la Villa Balnearia. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que una futura venta permitiría desarrollar torres, un nuevo casino y espacios comerciales, lo cierto es que la normativa urbanística vigente no habilita actualmente esos proyectos. Esa situación podría provocar, aun con un comprador ya interesado, que el predio permanezca tapiado durante años hasta que se definan nuevas regulaciones o se avancen subdivisiones más acotadas.

La decisión de avanzar con la venta del Complejo Casino, uno de los inmuebles más emblemáticos en la historia turística y urbana de Necochea, abre ahora una etapa de incertidumbres. Entre ellas, cuál será finalmente el valor base, qué destino tendrá el predio y cómo impactará la operación en la configuración urbana y económica de una de las zonas más simbólicas de la ciudad.