En la octava sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, los concejales ratificaron por unanimidad su rechazo a la decisión del gobierno nacional de eliminar el régimen de Zona Fría, que subsidia las tarifas de gas en distritos con climas más fríos.

El proyecto de resolución, impulsado por el bloque Avanza Necochea, solicita que el distrito siga siendo beneficiario de la ley, que el Ejecutivo local realice gestiones para defender ese estatus y que el Poder Ejecutivo Nacional reconsidere la eliminación de la medida.

La quita del beneficio fue incluida en el proyecto de Presupuesto 2026, y generó preocupación entre los concejales por el impacto que podría tener en las familias y hogares necochenses.

El bloque Avanza argumenta que Necochea fue incorporada al régimen de Zona Fría mediante la Ley 27.637, y que eliminar ese subsidio implica afectar a sectores vulnerables, incluidos jubilados, familias de ingresos medios y hogares con mayor consumo de calefacción.

Con este respaldo del Concejo, el paso siguiente será elevar la resolución local a instancias provinciales y nacionales, con el fin de intentar preservar que Necochea siga contemplada en el régimen de subsidio tarifario.

